Włam do kontenera na owoce. Właściciel marketu o niczym nie wiedział

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom powiatu iławskiego. Mężczyźni włamali się do kontenera na żywność, skąd zabrali owoce, warzywa oraz pieczywo.

ednym z istotnych elementów policyjnej pracy są tzw. czynności operacyjno-rozpoznawcze, czyli takie, które zmierzają do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie lub zdobycia nowych.

Właśnie w trakcie wykonywania takich czynności policjanci ustalili, że doszło do włamania do jednego z lubawskich marketów. Co ciekawe, kiedy policjanci przyjechali do pokrzywdzonych, okazało się, że o niczym nie wiedzą.

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a także zabezpieczyli zapis z monitoringu.

Okazało się, że sprawcy – wykorzystując porę nocną – zerwali kłódkę i włamali się do kontenera na żywność znajdującego się przy jednym z lubawskich marketów. Następnie zabrali owoce, warzywa oraz pieczywo.



Funkcjonariusze ustalili, że są to znani im z wcześniejszych interwencji mężczyźni w wieku od 29 – 41 lat. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów. Funkcjonariusze odzyskali również część skradzionego towaru. Teraz cała trójka ze swojego zachowania będzie tłumaczyła się przed sądem

Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

oprac. eka / KPP Iława