O mowie nienawiści młodzi rozmawiali z policjantami

W szkołach na terenie powiatu zostały przeprowadzone spotkania w ramach projektu POWER-ON.

Głównym jego celem jest kompleksowe wsparcie ofiar przestępstw, w tym osób małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przestępstwom motywowanym nienawiścią oraz wspomaganie ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej.

Dlatego na początku spotkania policjanci przypomnieli uczestnikom, kto to jest małoletni, nieletni oraz jakie ma prawa i obowiązki. Wytłumaczyli, co oznacza określenie czynu karalnego i demoralizacji, omawiając jednocześnie kilka artykułów z kodeksu karnego, wykroczeń czy ustawy prawo o ruchu drogowy. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara.

Policjanci przedstawili również środki wychowawcze i poprawcze, które mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Omówili również, co to jest „mowa nienawiści” czy handel ludźmi. Dodając, że handel ludźmi to przestępstwo zaliczane do jednych z najcięższych zbrodni, która godzi nie tylko w wolność, ale i ludzką godność.

Policjanci przypomnieli zebranym uczniom, co należy rozumieć przez słowa „mowa nienawiści”, agresja czy przemoc. Omówili ich rodzaje oraz jak należy postępować, kiedy jest się osobą pokrzywdzoną. Dodając, że nie można lekceważyć żadnych z form agresji, a podstawą wygranej nad nią jest dialog - szczera, otwarta rozmowa w domu, w szkole, w klasie, w grupie kolegów. Konieczne jest ona również w celu zapobieżenia aktom przemocy.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety promocyjne w ramach projektu POWER-ON.

oprac. eka / KPP Iława