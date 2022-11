Staruszka Tina czeka na Ciebie w schronisku. Potrzebuje domu bez schodów i dzieci

Wiersz Barbary Borzymowskiej

SCHRONISKO NIECHCIANYCH UCZUĆ

Jeśli kiedyś duma nadmierna

z człowieczeństwa w tobie zagości,

pójdź do schroniska niechcianych uczuć,

przechowalni niepotrzebnych miłości.

W każdej klatce mieszka ciężka dola.

Między pręty smutek wciska nos.

I na pewno nie załatwia sprawy

wzruszenie ramion, no cóż, taki los.

Może, kiedy tam się wybierzesz,

smutne oczy zawładną twym sercem

i już będzie jedna miłość potrzebna,

jednej stanie się kres poniewierce.

Potem będziesz miał już samą radość:

psa z milionem merdających ogonów.

I z pewnością szybko się przekonasz,

że to lepsze od fałszywych ukłonów

Pisze wolontariuszka iławskiego Schroniska dla Zwierząt, pani Justyna:

Niektórzy ludzie nie odwiedzają schroniska, bo mówią, że to dla nich zbyt ciężkie przeżycie, bo najchętniej przygarnęliby wszystkie zwierzęta. Gdyby jednak choć raz, ten jeden jedyny, wybrali się do schroniska złamanych serc, gdzie oczy tęsknie spoglądają zza krat, niektóre jeszcze z nadzieją, inne tylko tak, z przyzwyczajenia, bo od tylu lat nic się dla nich nie zmieniło, a nadzieja dawno zgasła, to może część zwierząt cieszyłaby się życiem we własnym domu, życiem innym, niż zza schroniskowych krat... Całe życie w schronisku. Smutne i koszmarnie prawdziwe. Takie życie ma Tina, z której dokumentów wynika, że w schronisku przebywa od 2008 roku... Zmarnowane życie... Jedna adopcja, potem zwrot i tak tkwi w schroniskowym boksie, bo nikt nie dał Tinie szans, nikt jej nie pokochał. Takich psów, które nie zaznały ciepła domu najbardziej żal... Gdy odejdzie, zapewne pojawi się mnóstwo pękniętych serc i płaczących emotek.



Ale Tina ŻYJE i potrzebuje Cię teraz!!! Już dziś możesz odmienić jej los i sprawić, by psie serce, które nigdy nie zaznało miłości, zabiło właśnie dla Ciebie. Tinka to spokojna już staruszka, trochę wycofana w pierwszych kontaktach. Czy ktoś uratuje ja przed kolejną zimą w schronisku? Szuka domu bez schodów, spokojnego, cierpliwego, bez małych dzieci. Czy Tinę spotka jeszcze coś dobrego w smutnym, psim losie? To już zależy tylko od Ciebie.