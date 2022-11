Mistrzyni wróciła do rodzimego portu! Iława przywitała Agatę Barwińską [zdjęcia, wideo]

Iława w poprzednim tygodniu (16-21 listopada) emocjonowała się startem Agaty Barwińskiej w mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6. Zawodniczka SSW MOS Iława zdobyła złoto, zresztą po raz drugi z rzędu, bo w 2021 roku zwyciężyła w Warnie (Bułgaria). W poniedziałek, dzięki nerwom ze stali i wielkim umiejętnościom, bardzo dobrze i mądrze popłynęła w ostatnim wyścigu regat odbywających się we francuskim Hyeres, tym samym postawiła kropkę na "i" broniąc tytułu najlepszej żeglarki na Starym Kontynencie pływającej na (nie tak) dawnym Laserze Radialu.

Tradycją stają się już powitania, na których sportowe (i nie tylko) środowisko Iławy wita swoją mistrzynię. Uprzednio Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława, klubu w którym wychowała się Barwińska i którego barw broni do tej pory (!), rozsyła zaproszenia i informacje o tym wydarzeniu. Nie zapominając oczywiście o zamówieniu tortu, którym uraczy podniebienia gości. A na torcie rzecz jasna musi być zdjęcie mistrzyni pod pełnymi żaglami.

Tak było w 2021 roku, po zdobyciu — kolejno — mistrzostwa Europy i wicemistrzostwa świata, tak było również wczoraj (piątek 25 listopada). A spotkania odbywają się w miejscu szczególnym dla iławskiego żeglarstwa, w Porcie Śródlądowym przy ul. Chodkiewicza, czyli dokładnie w tym samym miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się słynna, kultowa Baza MOS, kolebka wielu późniejszych mistrzów tej wymagającej dyscypliny sportu.

Agata Barwińska "od zawsze" zapowiadała się na zawodniczkę posiadającą wielkie możliwości, już dekadę temu wróżono jej udaną, sportową przyszłość. Jednak wówczas (i jeszcze kilka lat temu) Iława i okolice aż tak nie emocjonowały się startami wychowanki miejscowego klubu, jak teraz. Owszem — żeglarstwo popularne jest nad Jeziorakiem od kiedy tylko sięgniemy pamięcią, jednak wydarzenia o charakterze stricte sportowym, w klasach olimpijskich, nigdy nie były tak omawiane, a ich wyniki sprawdzane (uwierzcie nam, są na to dowody w naszych internetowych statystykach), jak w ostatnich dwóch latach, a to oczywiście za sprawą najlepszego sportowca w historii tego miasta . Na taki tytuł Barwińska już spokojnie sobie zasłużyła.

Ma rację Michał Młotek, przewodniczący rady miasta, który wczoraj, składając Agacie gratulacje wraz z Anetą Rychlik, dyrektorką Portu Iława, zauważył, że zjednoczyła ona mieszkańców Iławy wokół żeglarstwa . Podobne opinie wyrażali pozostali goście, a byli wśród nich: przewodnicząca sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego Bernadeta Hordejuk, starosta Bartosz Bielawski, burmistrz Dawid Kopaczewski wraz z zastępczynią Dorotą Kamińską, zastępca wójta gminy Iława Andrzej Brach. Przypomnijmy przy okazji, że to na wniosek Kopaczewskiego żeglarka otrzymała w tym roku tytuł Zasłużonej dla Miasta Iława.

Samorządowcy mają świadomość, jak sukces sportowy jest ważny dla mieszkańców małych ojczyzn. I też działa to w drugą stronę: Agata podczas przemówienia wyznała, że te wszystkie medale, puchary, mistrzostwa itp. zdobywane są (generalnie) dla iławian i ich najbliższych sąsiadów, dla całego środowiska sportowego i w dodatku — to właśnie oni są największą motywacją do trenowania, startów i walki o najwyższe lokaty. To właśnie po tej przemowie podszedł do niej kibic, który powiedział: "W imieniu zwykłych, prostych ludzi chcieliśmy pani powiedzieć, że jest pani dla nas wielką inspiracją." Po takich słowach wszystkie trudy związane z treningami, startową presją itd. odchodzą w siną dal.

Trener żeglarstwo w SSW MOS, Grzegorz Jurczak, podobnie jak przy okazji poprzednich takich powitań, przygotował żagiel od Lasera. Dokładnie ten sam, co w 2021 roku. Widnieją już na nim autografy, złożone przede wszystkim przez mistrzynię Barwińską. Na samej górze jest jednak zostawione wolne miejsce. Czeka na wpis po igrzyskach olimpijskich.



