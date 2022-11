Marcin Żebrowski z Iławy prosi o pomoc. Zbiera na sprzęt i rehabilitację, by "jutro mogło być lepsze"

Iławianin Marcin Żebrowski choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Utrzymuje się z renty socjalnej. Dlatego prosi o pomoc finansową, by uzbierać pieniądze na rehabilitację i lepszy sprzęt.

Mieszka w Iławie razem ze swoją żoną Agnieszką. Są małżeństwem od 15 lat. To dla pana Marcina ogromne wsparcie, nie tylko emocjonalne, ale i w poruszaniu się. Choć teraz, gdy ma elektryczny wózek, jest o wiele lepiej. Jednak dalsza rehabilitacja także jest konieczna, by jeszcze bardziej nie podupaść na zdrowiu. – Jej koszt jest dla mnie i mojej żony trudny do udźwignięcia – mówi pan Marcin.





Agnieszka i Marcin są małżeństwem od 15 lat

fot. archiwum prywatne



Pani Agnieszka także ma problemy zdrowotne. Jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, ale porusza się na własnych nogach. Niestety, nie może podjąć zwyczajnej pracy zawodowej, bo jej mąż potrzebuje opieki przez 24 godziny na dobę. Dlatego oboje utrzymują się z jego renty socjalnej oraz zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Agnieszka także ma problemy zdrowotne. Jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, ale porusza się na własnych nogach. Niestety, nie może podjąć zwyczajnej pracy zawodowej, bo jej mąż potrzebuje opieki przez 24 godziny na dobę. Dlatego oboje utrzymują się z jego renty socjalnej oraz zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Państwo Żebrowscy starają się obecnie o inne mieszkanie, bo prawdopodobnie planowana jest rozbiórka budynku, w którym mieszkają teraz. To oznacza, że do normalnego funkcjonowania potrzebne są im sprzęty, by na przykład samodzielnie gotować.





Są dla siebie ogromnym wsparciem

fot. archiwum prywatne







Jak pomóc? Można na przykład wpłacić kilka złotych na prowadzoną zbiórkę: www.siepomaga.pl/marcin-zebrowski Ostatnio spotkało ich dodatkowe nieszczęście, bo pani Agnieszce skradziono rower. Sprawa została zgłoszona na policję, ale, jak mówi, niewielkie są szanse na jego odzyskanie.

Edyta Kocyła-Pawłowska