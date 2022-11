Świadek zgłosił kierowcę na policję. To jeden z prawie trzystu pijanych za kółkiem

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących policjanci zatrzymali w środę (23 listopada) po zgłoszeniu przez świadka. W trakcie czynności funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości.

Przypuszczenia świadka okazały się słuszne. Badanie alkomatem wskazało, że 44– latek kierował samochodem mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie.

>>>Natomiast w Suszu funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem, gdyż miał niesprawne oświetlenie od tablicy rejestracyjnej. Okazało się, że to nie było jedyne przewinie mężczyzny. Jak ustalili policjanci, mężczyzna miał aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, gdyż zdarzyło mu się wcześniej kierować autem pod wpływem narkotyków i bez uprawnień.



Do końca października 2022 roku policjanci na terenie powiatu iławskiego przeprowadzili 24.873 (do 31.10.2021 – 19.733) badań kierowców pod kątem ich stanu trzeźwości.

Z tego grona 284 osoby (do 31.10.2021 – 303) wsiadły za kierownicę pomimo wcześniej wypitego alkoholu. W samym październiku były to aż 42 osoby.

oprac. eka / KPP Iława