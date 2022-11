Świąteczna zbiórka żywności już w weekend. Wolontariusze PSONII zbierają we własnym interesie

We własnym interesie, czyli dla siebie, zbierać będą żywność wolontariusze Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, koło w Iławie.

Już w najbliższy piątek i sobotę wolontariusze PSONII zapraszają do włączenia się w akcję Świątecznej Zbiórki Żywności.

We współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie po dwuletniej przerwie podopieczni PSONII wracają jako wolontariusze we własnej sprawie – zbierając żywność dla naszej organizacji.



Zebrane produkty zostaną wykorzystane do terapii w pracowni gastronomicznej, gospodarstwa domowego oraz do przygotowania drugiego śniadania dla naszych Uczestników. Jest to zawsze istotne wsparcie w codziennej działalności Koła.



Wolontariusze będą ulokowani w dwóch punktach: nowy market nad Iławką na ul. Dąbrowskiego oraz market w Galerii Jeziorak w godzinach 9:00 – 17:00.

oprac. eka