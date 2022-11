Wśród poszukiwanych była 15-letnia uzależniona dziewczyna

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie podczas realizowania swoich zadań służbowych, zatrzymali kolejne osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeden trafił do więzienia, drugi do ośrodka, a trzeci opłacił grzywnę.

Pierwszego z poszukiwanych zatrzymali policjanci z zespołu ds. poszukiwań w poniedziałek (21 listopada). Funkcjonariusze pojechali na teren gminy Susz po szukanego 53-latka, gdyż ustalili, że tam obecnie przebywa.

Policjanci wcześniej sprawdzali różne adresy, pod którymi mógłby przebywać poszukiwany mężczyzna i – jak się okazało – pracował dorywczo w różnych miejscach. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 53-latek może przebywać na terenie gminy Susz i tam też go zatrzymali. Mundurowi przetransportowali mężczyznę do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 58 dni za uchylanie się od płacenia alimentów.

>>>Kolejnego poszukiwanego zatrzymali policjanci na terenie gminy Iława. Jak się okazało mężczyzna poszukiwany był na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Iławie. Funkcjonariusze zatrzymali 28-latka i przetransportowali do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 120 dni.

>>>Natomiast zatrzymana 15-latka szukana była przez ośrodek stacjonarny leczenia uzależnień dla dzieci. Funkcjonariusze po ustaleniu miejsca przebywania dziewczyny pojechali pod wskazany adres, gdzie ją zatrzymali, a następnie została przekazana mamie.

>>>Tymczasem we wtorek (22 listopada) policjanci z zespołu ds. poszukiwań na terenie Iławy zatrzymali szukanego 28-latka. Funkcjonariusze wcześniej, podczas ustalania miejsca pobytu, sprawdzali różne adresy, pod którymi mógłby przebywać mężczyzna. Okazało się, że pracuje w różnych godzinach, a jak jest w domu, to nie otwiera drzwi. W trakcie czynności policjanci ustalili miejsce przebywania 28-latka i tam też go zatrzymali. Funkcjonariusze przetransportowali mężczyznę do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 2 lata i 4 miesiące za sprzedaż narkotyków.

oprac. eka / KPP Iława