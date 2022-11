Ten fragment Iławy miał wyglądać zupełnie inaczej

Podczas godzinnej wyprawy nie tylko opowiedzieli o historii najważniejszych miejsc i obiektów z tej części miasta, ale zaprezentowali też archiwalne zdjęcia okolicy. Niektóre z tych zdjęć, a szczególnie te z okresu powojennego, można było zobaczyć po raz pierwszy. Spacer po ulicach Andersa i Smolki odbył się w ramach cyklu edukacyjnych wypraw po mieście, które organizowane są w Iławie od 2014 roku. W tym roku było to już ósme spotkanie na terenie miasta. Poprzednie, na początku października, miało miejsce w północnej części Iławy – na ulicach Chodkiewicza i Mazurskiej.



Długa droga od Kamiennej do Andersa

Uczestnicy ostatniego spaceru zebrali się w niedzielę 30 październiku na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Iławie, by stamtąd, przez teren szpitala, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej, przejść na teren osiedla XXX-lecia, gdzie zakończyła się wyprawa. Wzięło w niej udział ponad 50 osób.

Tym razem opowieści prowadzących rozpoczęły się od przedstawienia patronów obu ulic. Zaczęto od ulicy Smolki. Przedwojennym patronem tej ulicy był Hermann Löns – niemiecki pisarz, poeta i dziennikarz, który w 1914 roku, w wieku 48 lat, wstąpił na ochotnika do armii niemieckiej i zginął w jednej z pierwszych akcji bojowych na froncie zachodnim.

– W latach ’30 XX wieku postać Lönsa naziści wykorzystali do własnych celów propagandowych – mówił Dariusz Paczkowski. – Masowo czyniono go patronem ulic, także w Prusach Wschodnich – dodał.Obecnym patronem ulicy jest Franciszek Smolka – polski prawnik, polityk liberalny i działacz społeczny, który zasłynął jako prezydent parlamentu austriackiego i twórca Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie. Jego nazwiskiem nazwano ulice między innymi w Warszawie i Krakowie. Jest obywatelem honorowym kilkudziesięciu miast polskich, czeskich i chorwackich.