Trzystu uczniów "jedynki" biegło dla niepodległości [ZDJĘCIA]

W największym iławskim biegu, Półmaratonie, bierze udział ok. 400 osób. – Można więc powiedzieć, że to sukces, tak ogromna frekwencja na biegu szkolnym – mówił wuefista z SP1, Leszek Seregiet.

Najpierw solidna rozgrzewka, a potem bieg malowniczą trasą nad Małym Jeziorakiem. Szkoła Podstawowa nr w Iławie zorganizowała Bieg Niepodległościowy dla uczczenia 11 listopada.

Młodsi uczniowie "jedynki" mieli pierwszeństwo. Przebiegli dystans około 200 metrów, otrzymali medale (dzięki radzie rodziców były przygotowane dla wszystkich uczestników), a potem czas przyszedł na starsze klasy. Uczniowie klas 5-8 przebiegli dłuższy dystans, bo już ok. 2 km. Całość koordynowała wicedyrektorka szkoły i wuefistka Aurelia Waruszewska. Spikerem, jak na wielu wydarzeniach "jedynki", był Leszek Seregiet. Zagrzewał do sportowej walki, chwalił za zachowanie zasad fair play i wyrażał radość, że młodzież z jego szkoły - w nawiązaniu do świętowania niepodległości Polski - będzie kiedyś budować Iławę i Polskę.

Edyta Kocyła-Pawłowska