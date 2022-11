Dwóch nietrzeźwych i dwóch jadących za szybko. Takich kierowców zatrzymali policjanci podczas minionej doby

Kontrole drogowe to codzienny obowiązek każdego policjanta patrolującego powiat iławski. Dzięki takim działaniom funkcjonariusze są w stanie czuwać nad bezpieczeństwem. Dotyczy to zarówno podróżujących jak i pojazdów, którymi poruszają się po naszym terenie. Podczas takich kontroli mundurowi ukarali kolejnych nieodpowiedzialnych kierujących.

W poniedziałek (8 listopada) kilka minut przed godziną 8:00 policjanci zatrzymali kierującego mercedesem. Mężczyzna na widok radiowozu zaczął nerwowo się zachowywać i nie zastosował się do znaku B20 – „STOP”. W trakcie czynności okazało się co było przyczyną takiego zachowania 57–latka. Badanie alkomatem wskazało 0,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy.

Natomiast po godzinie 13:00 dzielnicowi podczas obchodu rejonu służbowego, a była to gmina Iława, zauważyli znaną z wcześniejszych interwencji 49–latkę, która kierowała volvo. Funkcjonariusze pamiętali, że kobieta nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Policjanci zatrzymali ją do kontroli drogowej, wylegitymowali, sprawdzili w policyjnych systemach oraz dzięki alkomatowi AlcoBlow, który miesiąc temu otrzymali od wójta gminy Iława, skontrolowali trzeźwość kobiety. Okazało się, że 49–latka kierowała volvo, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie oraz aktywny sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Przypomnijmy, AlcoBlow to profesjonalny alkomat przesiewowy pozwalający na szybkie pomiary bez użycia i wymiany ustnika. Precyzja cyfrowego pomiaru pozwala wykryć obecność alkoholu w wydychanym powietrzu a wszystko to dzięki nowoczesnemu platynowemu sensorowi elektrochemicznemu.

Tymczasem w Jędrychowie podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali kierującego również volvo. W trakcie czynności okazało się, że 32–latek w terenie zabudowany jechał z prędkością 108 km/h. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, musi zapłacić mandat w wysokości 1500 zł, a na jego konto wpłyną punkty karne.



Natomiast we wtorek (8 listopada) kilka minut po godzinie 7:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o wypadku na terenie gminy Iława. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że 36–latka kierująca mitsubishi nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w przydrożne drzewo. Kobiecie na szczęście nic poważnego się nie stało, a za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

oprac. eka / KPP Iława