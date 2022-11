Budynek przy Jasielskiej stanął w ogniu. Na szczęście to tylko ćwiczenia

W dniach 29-30 października odbyły się VI Suskie Warsztaty Ratownicze.

Organizatorem imprezy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu, a współorganizatorem KP PSP w Iławie oraz grupa instruktorów "Akademia Gaśnicza".Warsztaty po raz kolejny obrały tematykę pożarów wewnętrznych. Ponad 100 uczestników z całego kraju, w tym z naszej komendy oraz jednostek powiatu iławskiego przez dwa dni poznawało w praktyce zagadnienia z zakresu m.in teorii pożaru, wentylacji dla życia, natarcia nadciśnieniowego, przeszukania, operowania prądami gaśniczymi, rozpoznania BESAHF czy zaopatrzenia wodnego - to wszystko na użyczonym przez miasto budynku mieszkalnym przy ulicy Jasielskiej oraz w mobilnym kontenerze ogniowym OLC Fire. W organizacje włączyły się również firmy oferujące asortyment dla strażaków, których sprzęt można było zobaczyć na stoiskach oraz przetestować na stanowiskach do ćwiczeń, a także KW PSP w Olsztynie poprzez zapewnienie samochodu z aparatami powietrznymi i sprężarką z KM PSP Elbląg. Impreza nie odbyła by się bez przychylności włodarzy miasta Iławy i gminy Susz, a także lokalnym instytucjom tj. Centrum Aktywności Lokalnej oraz wodociągom iławskim.Tego typu ćwiczenia – mimo powodowanych niekiedy utrudnień dla mieszkańców – są niezastąpionym elementem doskonalenia zawodowego strażaków, co przenosi się na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań ratowniczych.