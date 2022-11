Te koty nadal czekają na dom(y) w iławskim Schronisku

Przedstawiamy kolejne koty z iławskiego Schroniska dla zwierząt. Można je adoptować osobno, a można też razem. Nie od dziś wiadomo, że dwa koty to mniej niż jeden!

Alfa i Zora pokochały się jak siostry. Te dwie koteczki trafiły do iławskiego schroniska będąc kocimi maluchami. Niestety czas płynie nieubłaganie i dziewczynki mają dziś około 5 miesięcy, dorastają w schronisku, zamiast w swoich domach.

Alfa jest żywiołową, energiczną i wesołą kotką, która uwielbia głaskanie, za to nie bardzo lubi być noszona, co we własnym domu może się zmienić.



Zorra straciła oczko w następstwie kociego kataru, jednak w niczym to jej nie przeszkadza, zwłaszcza w cyrkowych wręcz popisach. Jest miłą, „przytulaśną” koteczką, śmieszną w tym swoim rozrabianiu. Kto je pokocha i zabierze do domu, ten przekona się, że są jak tańczące promyki słońca, które rozświetlą pochmurne, jesienne wieczory. Obie koteczki są zżyte ze sobą, mimo iż nie są rodzeństwem.

To kumpelki z jednej klatki i byłoby cudownie, gdyby znalazły wspólny dom. Adopcja również możliwa osobno, choć byłoby super, gdyby w domu był już inny kot, bo szybko nawiązują relację z innymi kotami i szukają tego kontaktu, a nie od dziś wiadomo, że dwa koty to mniej niż jeden.

Obie kotki są zaszczepione, nauczone korzystania z kuwety, odrobaczone i odpchlone. Brakuje im tylko dobrego kochającego domu i człowieka, którego będą mogły obdarzyć miłością.