Szczypiorniści Szynaka Meble Jezioraka jadą na trudny teren, ale rywale także doceniają iławian

— Przyjeżdża do nas zespół, który jest beniaminkiem, a już zdążył sobie poradzić z kilkoma "wyjadaczami" w lidze. Trzy zwycięstwa w czterech meczach robią wrażenie i na pewno budzą respekt— mówi Piotr Dzido, obrotowy Kospel Gwardii Koszalin cytowany przez klubowe social media Szynaka Meble Jezioraka .

— W takich meczach, co oczywiste, faworytów nie ma. Każda minuta, każda decyzja, każdy rzut będą miały ogromne znaczenie, co na pewno dla kibica będzie bardzo przyjemnym widowiskiem — dodaje Dzido.

— Do każdego meczu podchodzimy indywidualnie. Osobna taktyka, osobne ustawienia tak, żeby, jak najbardziej zniwelować atuty rywala, których — jak już można było zauważyć nie tylko po wynikach, ale również po analizie video — jest sporo. Biorąc pod uwagę fakt, że Iława również się przygotowuje, będziemy musieli wykrzesać z siebie maksimum możliwości, żeby wynik tego spotkania przechylić na swoją korzyść. Gwardia, jak i Jeziorak dobrze weszły w sezon i mimo, że mamy tych meczów zagranych trochę mniej to już widać, że oba zespoły będą się liczyły w walce nie tylko o ligowe podium, ale również o zwycięstwo w całych rozgrywkach. Jednak żeby tak było, trzeba utrzymać koncentrację przez cały sezon oraz postawić dużo małych kroczków, które będą miały wpływ na końcowy sukces. Sezon jest długi, a sport bywa nieprzewidywalny. Dlatego ciężko pracujemy każdego dnia i cieszmy się, że wszystko w naszych rękach — kończy obrotowy drużyny z Koszalina.

Na facebooku iławskiego klubu opublikowana jest także wypowiedź, najskuteczniejszego zawodnika Jeziorak:— Przygotowania do meczu z Gwardią były dość krótkie, ale intensywne, w tym tygodniu postanowiliśmy zwiększyć ilość treningów indywidualnych, by w niedalekiej przyszłości widzieć ich efekty. Do Koszalina jedziemy z nastawieniem zdobycia nowego doświadczenia oraz pokazania się z jak najlepszej strony, nie da się ukryć, że jedziemy na bardzo trudny teren w dodatku do zespołu, który jest bezapelacyjnym faworytem do triumfu w całych rozgrywkach. Chcemy również dać z siebie wszystko i wiem, że jeśli tak będzie, to zapowiada się bardzo fajne widowisko. Myślę, że będzie to bardzo dobra i fajna lekcja dla naszego zespołu, niezależnie od wyniku, z której będzie można wynieść bardzo dużo — ocenia Cichocki.