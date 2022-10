A klasa przy jupiterach i akcja Znicz w Iławie. Piłkarski rozkład jazdy na weekend

PIŁKA NOŻNA\\\ LZS Frednowy jedzie dzisiaj do Mroczna, aby zagrać z miejscowym KS-em. Początek o 18.00, a to oznacza, że spotkanie zostanie rozegrane przy sztucznym oświetleniu. Także w sobotę dojdzie m.in. do IV-ligowego pojedynku w Iławie — Jeziorak zagra ze Zniczem Biała Piska.