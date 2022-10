Zmienia się organizacja ruchu drogowego w okolicach iławskich cmentarzy. Akcja "Znicz" już trwa

Rzeczniczka iławskiej policji st. asp. Joanna Kwiatkowska informuje:

W pasie drogowym drogi krajowej nr 16 na ulicy Kościuszki w okolicach rzeki Iławka będą ustawione znaki B-21 tzn. (zakaz skrętu w lewo jadąc od strony Olsztyna oraz zakaz skrętu w prawo poruszając się od strony ulicy Niepodległości) uniemożliwiające wjazd na cmentarz od strony starego młyna.

Dojazd do parkingu dolnego przy ogrodach działkowych umożliwiony będzie od ul. Rzemieślniczej.

Dodatkowo na ulicach Aleja Jana Pawła II oraz Ziemowita na odcinkach przyległych do cmentarza przy ulicy Ostródzkiej zostanie zniesiony dotychczasowy zakaz zatrzymywania się poprzez zasłonięcie istniejących znaków pionowych.

Przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu drogowego odbędzie się w dniu 03.11.2022 r. do godz. 7:00.

Wzmożone działania zaplanowane zostały w okresie już od 28 października do 2 listopada, a więc od piątku do środy włącznie. W piątek (28.10.2022) policjanci drogówki w całym kraju rozpoczęli działania prewencyjno–kontrolne związane z przypadającym na początku listopada świętem. W związku z tym, że wolny od pracy świąteczny dzień przypada we wtorek, część osób wykorzysta to, by zrobić sobie „długi weekend”, który zechcą wykorzystać na to, by odwiedzić swoich bliskich w odległych miejscach.

Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie wszelkich środków ostrożności, w szczególności podczas przejeżdżania przez oznakowane przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, ponieważ każde zdarzenie z udziałem pieszego bądź kierującego jednośladem niesie za sobą bardzo poważne skutki w postaci osób rannych oraz zabitych.

Zmieniająca się aura czy występujące opady mogą spowodować, że droga stanie się śliska, co zobowiązuje kierujących do zdjęcia nogi z gazu, obserwowania otoczenia i nie wykonywania gwałtownych manewrów, ponieważ niezastosowanie się do tych zaleceń może zakończyć się tragicznie.

Kilka podstawowych rad dla kierujących:

Pamiętajmy przede wszystkim, aby dostosować prędkość i sposób jazdy do warunków panujących na drodze. Okres Wszystkich Świętych to czas pogarszających się warunków atmosferycznych – szybko zapadający zmrok, często deszcz i przymrozki to czynniki wymagające od kierujących skupienia i rozwagi, zachowajmy więc ostrożność!

Nie zapominajmy o obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania.

Wyjazdy na groby bliskich to również okazja do spotkań rodzinnych – pamiętajmy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę po alkoholu. Pijani kierowcy będą z całą stanowczością pociągani do odpowiedzialności i eliminowani z ruchu drogowego.

Pamiętajmy o obowiązku używania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewozu dzieci (foteliki i podwyższenia). Pasy bezpieczeństwa są najtańszym urządzeniem minimalizującym skutki wypadków drogowych, często ratującym życie, warto więc z nich korzystać.

Nie irytujmy się podczas "korków" - nie tylko nam się spieszy, a kultura i zdrowy rozsądek pomogą bezpiecznie dojechać do celu podróży.

Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo pieszych, którzy szczególnie po zmroku są niewidoczni na poboczach dróg.

Kilka dobrych rad dla pieszych:

Nie wchodźmy i nie wbiegajmy na jezdnię znienacka bo na śliskiej nawierzchni droga hamowania samochodu wynosi czasem kilkadziesiąt metrów, więc trudno w tych warunkach uniknąć potrącenia,

Przez jezdnię przechodźmy zawsze w miejscach wyznaczonych

Unikajmy „szaro-burych” ubrań, ponieważ jesteśmy w nich zupełnie niewidoczni dla kierowców,

Używajmy elementów odblaskowych w postaci znaczków, naklejek lub wszywek do ubrań, toreb i plecaków.

W domach…

Pamiętajmy, aby wyjeżdżając z domu, mieszkania, zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie. Wychodząc sprawdźmy, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, kurki z gazem zakręcone i wyłączone piecyki elektryczne. Warto również poprosić zaufanego sąsiada, by zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie, wyjmował zostawione w drzwiach ulotki, a w razie zauważenia czegoś niepokojącego, natychmiast nas o tym powiadomił. Nie dajmy okazji złodziejom i włamywaczom, którzy mogą chcieć wykorzystać naszą nieobecność w domu.

Na cmentarzach…



Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto mieć odliczoną na zakupy kwotę pieniędzy i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty. W trakcie płacenia za zakupy nie pokazujmy ile pieniędzy mamy przy sobie. Pamiętajmy również, by podczas porządkowania grobów nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki lub saszetki na pomniku czy ławce. Parkując samochód przed cmentarzem również nie zostawiajmy w nim w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów lub dokumentów. Starajmy się parkować na strzeżonych lub dozorowanych parkingach, w miejscach oświetlonych i często uczęszczanych. Wysiadając, sprawdźmy czy drzwi i okna w aucie są zamknięte. Unikajmy samotnego chodzenia na cmentarz po zmroku. Wybierając się tam z dziećmi lub starszymi osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci, pilnujmy, by zbytnio się nie oddalały, pamiętajmy, że w tłumie łatwo się zagubić. W takim przypadku pomoże umieszczona w ubraniu kartka z numerem telefonu do rodziny zagubionej osoby. Robiąc zakupy w sklepach lub na przycmentarnych stoiskach albo podróżując komunikacją miejską, szczególnie w miejscach zatłoczonych uważajmy na kieszonkowców. Torebka powinna być obowiązkowo zamknięta, umieszczona z przodu, w zasięgu wzroku, portfel schowany w głębiej położonej, zapinanej, wewnętrznej przedniej kieszeni.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie najmłodszych

Na cmentarzach będzie tłoczno. Zdarza się też, że w ogromnym zamieszaniu na cmentarzu tracimy z oczu nasze dzieci. Dobrze jest wcześniej ustalić z maluchami podstawowe zasady zachowania w takich sytuacjach. Przede wszystkim umówmy się, że jeżeli dziecko zgubi się na cmentarzu spotykamy się w jakimś konkretnym, łatwym do rozpoznania miejscu – np. przy krzyżu w centrum nekropolii, albo przy bramie wejściowej. Dzieci przygotowane na tą ewentualność nie wpadają w panikę tylko spokojnie idą w umówione miejsce przekonane, że spotkają tam rodziców. Uczulmy nasze pociechy na kontakty z obcymi, przypomnijmy, że nie mogą ufać osobom, których nie znają. Absolutnie zakażmy wsiadania do samochodu z obcymi i wszelkich kontaktów „w tajemnicy” przed rodzicami. Koniecznie uświadamiajmy naszym dzieciom, że w sytuacji zagrożenia mogą zwrócić się o pomoc do umundurowanych funkcjonariuszy Policji, którzy w tym czasie na pewno pełnić będą służbę w okolicach cmentarzy.

oprac. eka / KPP Iława