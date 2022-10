Autobusy pełne miłości jadą na Ukrainę. To podarunek od iławian

Dwa Solbusy wypełnione darami wkrótce ruszą na Ukrainę. To podarunek od iławian dla Mikołajewa z obwodu lwowskiego na Ukrainie. U nas autobusy już nie są potrzebne, a tam będą woziły dzieci do szkoły.

Autobusy poświęcił ks. Arkadiusz Trochanowski, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej kościoła greckokatolickiego, w obecności ks. Jarosława Gościńskiego, proboszcza parafii greckokatolickiej pw. Świętego Jana Apostoła w Iławie, parafian oraz gości z Ukrainy.

Symboliczne przekazanie pojazdów nastąpiło na terenie zajezdni Zakładu Komunikacji Miejskiej, bo to ta miejsca spółka przygotowywała autobusy do eksploatacji. Dwaj kierowcy wkrótce wsiądą za kierownice autobusów i pojadą do swojego miasta. Dary (do których dołożą się też parafianie z Ostródy), zostaną rozdysponowane także na innych terenach objętej wojną Ukrainy.

Podczas spotkania 27 października rozmawiano także o ewentualnym partnerstwie między dwoma miastami. Mikołajów to ok. 18-tysięczne miasteczko w obwodzie lwowskim.

Edyta Kocyła-Pawłowska