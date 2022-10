Wiemy już co z Iławską Ligą Futsalu

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ILF w sezonie 2022/23. W jednym z artykułów pytaliśmy: Ostatnio na naszym portalu poruszyliśmy temat możliwości zorganizowania przezw sezonie 2022/23. W jednym z artykułów pytaliśmy: Czy Iławska Liga Futsalu wystartuje w tym roku?

Początkowo były to jednak tylko dywagacje na poziomie załatwienia sali. Pytanie najważniejsze brzmiało, czy w ogóle znajdą się zespoły chętne do gry w Iławskiej Lidze Futsalu? Czy nie jest przypadkiem tak, że halówka w Iławie — niegdyś mająca chyba najwyższy poziom sportowy w województwie warmińsko-mazurskim — najzwyczajniej w świecie "wypaliła" się? Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź.

Na spotkanie zorganizowane przez ICSTiR do sali konferencyjnej przyszli tylko — oprócz organizatorów — przedstawiciele zaledwie trzech drużyn. A to oznacza, że rozgrywek nie uda się zorganizować w tym roku. Wcześniej istniała także możliwość zgłoszenia chęci udziału w Iławskiej Lidze Futsalu poprzez wiadomość wysłaną e-mailem — żaden z zespołów z tej opcji nie skorzystał . Halówki w Iławie nie będzie. Pytanie, czy w najbliższej przyszłości (za rok, dwa) uda się ponownie uruchomić ligę? I w czy ogóle — wobec braku chętnych do grania teraz — taka próba zostanie podjęta?

O zorganizowanie halówki stara się jeszcze Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu. W przyszłym tygodniu (termin do ustalenia) ma się odbyć drugie spotkanie organizacyjne. Pierwsze, które miało miejsce wczoraj (poniedziałek 24 października) nie dało odpowiedzi na pytanie, czy Suska Liga Futsalu wystartuje w tym roku.

— Chcesz zgłosić drużynę do rozgrywek SLF w sezonie 2022/23? Zgłoszenia przyjmujemy do niedzieli 30 października na adres: slf@csirsusz.pl — czytamy na facebooku CSiR Susz.

