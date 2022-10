Jechała pociągiem bez biletu. Okazało się, że jest poszukiwana przez policję

— Policjanci każdego dnia zatrzymują osoby, które próbują uniknąć konsekwencji za popełnione przestępstwa czy wykroczenia. W tym celu poszukiwani podejmują różnego rodzaju działania mając nadzieję, że może ktoś zapomni, nie zapuka skoro świt do drzwi z nakazem, nie namierzy, nie zatrzyma. Tak się jednak nie dzieje. Policjanci są skuteczni w ustalaniu miejsc pobytu poszukiwanych, a zmiany miejsc zamieszkania, czy posługiwanie się fałszywymi danymi nie są dla nich przeszkodą — mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

Sprawdzenie adresu zamieszkania, rozmowy z sąsiadami, rodziną oraz znajomymi — tak m.in. wyglądają poszukiwania, jednak w tym przypadku było całkowicie inaczej.

— We wtorek 11 października kilka minut po 11:00 zadzwonił do oficera dyżurnego kierownik pociągu. Mężczyzna oświadczył, że prosi o potwierdzenie danych pasażerki, która podróżuje bez biletu — relacjonuje st. asp. Kwiatkowska.

Funkcjonariusze pojechali na dworzec, na który właśnie przyjechał pociąg. Policjanci wylegitymowali kobietę oraz sprawdzili w policyjnych systemach.

— Okazało się, że jest to 20–letnia mieszkanka Olsztyna. Jak ustalili policjanci, jazda bez biletu nie była jedynym przewinieniem młodej kobiety. Była ona szukana przez Sąd Rejonowy w Opolu do ustalenia miejsca pobytu oraz osadzenia w zakładzie karnym. Policjanci zatrzymali 20–latkę, po czym przetransportowali ją do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 45 dni — dodaje oficer prasowa KPP Iława.

Kolejny przypadek zatrzymania z ostatnich dni — iławscy dzielnicowi ustalili miejsce przebywania szukanego 30–latka i natychmiast pojechali pod wskazany adres, gdzie zatrzymali mężczyznę.

— Był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Warszawie do ustalenia miejsca pobytu i doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna został przetransportowany do więzienia, gdzie spędzi 10 miesięcy — mówi rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— Przypominamy, że nasi funkcjonariusze codziennie w ramach swoich obowiązków kontrolują i sprawdzają miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu. Każdy kto pomaga przestępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności ukrywa sprawcę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat — dodaje st. asp. Joanna Kwiatkowska.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława