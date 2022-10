„Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” - spotkanie z członkami Klubu Seniora z Nowej Wsi

Od początku tego roku na Warmii i Mazurach oszuści różnymi metodami wyłudzili blisko1,5 miliona złotych. Od 2020 do końca sierpnia 2022 roku suma strat w wyniku tych przestępczych działań wynosi ponad 5.600.000 złotych.

Najbardziej narażoną grupą społeczną na utratę oszczędności są seniorzy. Dlatego policjanci z powiatu iławskiego rozpoczęli cykl spotkań w ramach kampanii informacyjnej pt. „Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności”. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa na temat specyfiki zorganizowanych oszustw metodą na tzw. „wnuczka” pod różną legendą (m.in. na policjanta, urzędnika).



W Nowej Wsi w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Asp. szt. Anna Grzelka wspólnie z asp. szt. Waldemarem Olszewskim omówili przypadki oszustw wśród osób starszych. Bo wszyscy wiemy, że w dużej mierze wynika to z faktu, że one często zamieszkują samotnie, nie mają częstego kontaktu ze swoimi bliskimi, nie mają więc bezpośredniej możliwości zweryfikowania informacji otrzymanych przez telefon. Seniorzy przez to, że kierują się ufnością wobec innych, wrażliwością i empatią, często chcąc pomóc swoim najbliższym, padają ofiarą przestępców. Pod wpływem dużych emocji i stresu podejmują pochopne decyzje, tracąc przy tym oszczędności całego życia.

Dlatego policjanci apelowali o szczególną ostrożność oraz o stosowanie zasady ograniczonego zaufania podczas rozmów telefonicznych dotyczących przekazania pieniędzy czy pożyczek.

Funkcjonariusze przypomnieli o zachowaniu ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za członka naszej rodziny, policjanta, prokuratora czy pracownika szpitala i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Dodali, że nie informujmy nikogo telefonicznie o kwocie pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. W przypadku podejrzenia, że możemy mieć do czynienia z przestępcami, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 112.

eka / KPP Iława