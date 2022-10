Medali nie ma, ale też jest pięknie. Żeglarki z Iławy w Top 10 mistrzostw świata w klasie ILCA 6

O mistrzostwach świata w klasie ILCA 6, czyli w dawnym Laserze Radialu, pisaliśmy przed startem regat u wybrzeży stanu Teksas, a także w ich trakcie. Przypomnijmy, że w gronie startujących były dwie iławianki: Agata Barwińska (SSW MOS Iława), która broniła tytułu wicemistrzyni świata oraz Wiktoria Gołębiowska (wychowanka SSW MOS Iława, od niedawna Wiking Toruń).

Nie relacjonowaliśmy jeszcze sobotnich oraz niedzielnych (wg. czasu obowiązującego w stanie Teksas w USA, różnica wynosi 7 godzin) startów żeglarek z Iławy.

Sobotnie ściganie Agata Barwińska rozpoczęła od "odrzutki" (najgorszy wynik z dotychczasowych w drugiej fazie MŚ, nie liczy się w tworzeniu końcowych rezultatów), ale potem zajęła już miejsca: 5. i 6. To dało jej promocję na 5. lokatę w klasyfikacji. Gołębiowska w pierwszym sobotnim wyścigu była 3., dzięki czemu na chwilę wskoczyła nawet na fotel liderki, jednak w kolejnych zaliczyła "odrzutkę" oraz 27. pozycję, przez co też spadła w generalce na 10. miejsce.

W nocy z wczoraj na dziś (niedziela-poniedziałek, 16-17 października) zakończyła się rywalizacja w miejscowości Kemah.

— Medali nie ma, ale też jest... pięknie. Dwie Polki w Top 10 mistrzostw świata w olimpijskiej klasie ILCA 6! Agata Barwińska (MOS Iława / PGE Sailing Team Poland) uplasowała się na miejscu 7., a tuż za nią, na pozycji 8. zakończyła rywalizację Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń). Mistrzynią świata, już po raz trzeci w swojej karierze, została Anne-Marie Rindom. Warto wspomnieć, że Dunkę, aktualną mistrzynię olimpijską, do kolejnego dużego sukcesu doprowadził trener Piotr Wojewski — czytamy w dzisiejszej relacji Polskiego Związku Żeglarskiego.

— Ostatniego dnia mistrzostw rozgrywanych w Kemah w Teksasie, obie Polki mogły jeszcze realnie myśleć o medalach, wszak ścisk w czołówce był bardzo duży. Przy wietrze wiejącym w granicach 8-10 węzłów trochę lepiej jednak popłynęły najgroźniejsze rywalki i zarówno Agata, jak i Wiktoria, zakończyły rywalizację poza podium. Ich występ należy jednak uznać za udany, przed nimi znalazły się bowiem bardzo utytułowane i doświadczone zawodniczki.z 12 wyścigów aż 7 zakończyła w pierwszej 10, jeden wyścig wygrała. Zabrakło trochę punktów w wyścigach, które kończyła poza Top 10. Ambasadorka PGE Sailing Team Poland potwierdziła jednak przynależność do. W przypadkumożemy mówić wręcz o, wszak ubiegłoroczne mistrzostwa świata ukończyła na 38. miejscu, a dotychczas jej najlepszym wynikiem na arenie międzynarodowej w seniorkach było 10. miejsce w regatach(czerwiec 2022). Wiktoria w Teksasie potrafiła kończyć wyścigi w pierwszej trójce, ale też dopływać do mety w trzeciej 10-tce. Co jednak ważne, każdy mniej udany wyścig wyzwalał w niej nowe pokładyw kolejnym. Jeszcze raz,— czytamy w relacji zamieszczonej w social mediach PZŻ