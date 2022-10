Bieg charytatywny "Dobro Wraca 2022" — ruszyły zapisy! A to wszystko dla dzieci z domu dziecka z pow. iławskiego

Tradycyjnie, już po raz trzeci, w niedzielę 4 grudnia odbędzie się Bieg Charytatywny "Dobro Wraca" na trasie z Iławy do Kisielic (ok. 28 km). — Przewidywany limit uczestników w edycji 2022 to 150 osób, serdecznie zapraszamy biegaczki i biegaczy do udziału w tym wydarzeniu — zachęcają organizatorzy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.