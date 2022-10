Agnieszki Prass podróż po marzenia

– Na czym polega pani praca?

– Dzielę się z innymi swoją pasją, która jest przede wszystkim moją pracą. Prowadzę szkolenia, warsztaty i darmowe webinary dla nauczycieli z całej Polski. Uczę jak obsługiwać nowe technologie, wdrażać rozszerzoną rzeczywistość, pracę na telefonach, smartfonach, tabletach w etapy lekcji. Dzielę się pomysłami na nowoczesne lekcje, takie z efektem „wow”. Jestem jedną z pierwszych w Polsce trenerek Canvy Edu – platformy edukacyjnej służącej do współpracy i kreatywnych działań uczniów. Moją miłość do Canvy i kreatywnej pracy z uczniami miałam możliwość zaprezentować między innymi, będąc prelegentką Ogólnopolskiej Konferencji Polonistów Innowacja/Inspiracja pod patronatem Przemysława Staronia, nauczyciela Roku 2018.

W edukacji skupiam się na działaniach innowacyjnych i nowych technologiach. Kompetencje przyszłości, metody aktywizujące, włączanie uczniów i relacje, to tematy, które są mi bardzo bliskie.

Pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie. Uczę języka polskiego i plastyki. Bardzo lubię pracę z dziećmi i młodzieżą. W szkole kocham pracować metodą projektów. To metoda polegająca na samodzielnym realizowaniu zadania przez uczniów, zmierzającego do rozwiązania jakiegoś problemu. Efekty projektów są niesamowite. Ja mam pomysł, omawiam go z uczniami, ustalamy zasady pracy i oni działają. Tworzą wspaniałe rzeczy.

Tak naprawdę to, co tworzą uczniowie, zawsze jest cudowne. Potrzebują tylko jakiegoś zapalnika, kogoś, kto wskaże im, co mogą zrobić i jak działać. Ja zawsze staram się dawać moim uczniom przestrzeń do działania, bo wiem, że mnie zaskoczą.

– Poproszę o przykłady.

– Ostatni projekt edukacyjny, który tworzyłam z uczniami, to “Happening i performance w Iławie”. Odbił się szerokim echem w mieście. Uczniowie przygotowali działania skłaniające odbiorców do refleksji, w formie happeningu. Wyglądało to na przykład w ten sposób: dziewczęta w restauracji nad jeziorem odczytały list - manifest Charliego Chaplina z filmu „Dyktator”, w którym zwróciły uwagę mieszkańców miasta na tolerancję, szacunek i wolność.

Chłopcy w ramach projektu obserwowali reakcje mieszkańców Iławy na spacerującego mężczyznę, ubranego w arabską dżalabiję. Chcieli sprawdzić, czy mieszkańcy są tolerancyjni. Uczniowie dostali ode mnie przestrzeń do działania, ale pomysły i wykonanie było ich. Dowodzi to, że uczniowie mają głowę pełną pomysłów, potrafią tworzyć i robić mądre rzeczy, gdy mają wsparcie i czują, że ktoś w nich wierzy.



– O uczniach w jakim wieku mówimy?

– Uczę klasy 4-8. Ten projekt edukacyjny przygotowałam w ramach lekcji plastyki i realizowali go w grupach uczniowie klas siódmych. Efekty potwierdzają moją zasadę według, której staram się uczyć: Nauczanie przez działanie i zabawę to najlepsze sposoby zapamiętywania oraz efektywnej nauki.

– Ale kreatywność uwielbia pani wzbudzać u ludzi w różnym wieku.

– Uczę również dorosłych. Spotykam się on-line i czasami stacjonarnie z nauczycielami z całej Polski. Są to najczęściej kursy, warsztaty, ale przede wszystkim darmowe webinary, które prowadzę na FB. Wszystko zaczęło się podczas lockdownu w czasie szalejącej pandemii koronawirusa. Nie czekałam. Miałam w głowie pewien plan i stwierdziłam, że to jest dobry czas, by rozpocząć podróż po swoje marzenia. Stworzyłam własną platformę szkoleniową dla nauczycieli. Założyłam Agnieszka Prass-EduLearn.expert i podczas pandemii przygotowywałam darmowe webinary. Pomagałam nauczycielom w pracy zdalnej i nauczaniu metodami e-learningu. To było wówczas dla niektórych spore wyzwanie, jak poradzić sobie z nauczaniem zdalnym. Wyszłam im naprzeciw. Pokazałam, jakie narzędzia można wykorzystywać, jak pracować, by zaciekawić i uczyć efektywnie uczniów po drugiej stronie monitora.



– Czy uczenie dzieci różni się od nauczania dorosłych?

– Paulo Coelho powiedział: „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.” Zarówno dla dzieci jak i dorosłych ważny jest cel nauki. Każdy z nas chętniej podejmuje wysiłek, kiedy widzi sens wykonywanych zadań, jest zachęcany i motywowany oraz czuje, że może liczyć na pomoc. Dorosłym, z którymi się spotykam na szkoleniach zależy na tym, aby nauczyć się obsługiwać technologie informacyjno-komunikacyjne i wejść do świata cyfrowego. Ja pomagam im zdobywać kompetencje cyfrowe, czyli kompetencje przyszłości.



– Kompetencje przyszłości to, zdaje się, nieodzowna sprawa w dzisiejszych czasach.

– Chęć podejmowania nowych wyzwań i zdobywania wiedzy, współpraca, umiejętności cyfrowe i kreatywność. To kompetencje nowoczesnej edukacji. Cytując, jednego z moich ulubionych edukatorów, Kena Robinsona: „Kreatywność jest tak samo ważna jak nauka czytania i pisania.” Warto, byśmy my, nauczyciele, uczyli się nowych technologii, by nadążać choć trochę za uczniami. Bo świat współczesnego ucznia to świat cyfrowy. By bardziej poznać i dzięki temu – zrozumieć naszych uczniów warto pracować nowymi, aktywizującymi metodami. A co zrobić, żeby „kupić” ucznia? Myślę, że dać mu przestrzeń do działania, możliwość wykazania się i dużo wsparcia. Ale też pokazać, że znamy jego świat i także umiemy się w nim poruszać. Możemy realizować podstawę programową niczego od lat nie zmieniając w swoim warsztacie pracy. Ja lubię uczyć inaczej i czasami na lekcjach języka polskiego moi uczniowie korzystają z rozszerzonej rzeczywistości, tworzą CV bohatera literackiego w Canvie, czytają książki, leżąc na trawie albo interpretują teksty poetyckie na przykładzie tekstów piosenek rockowych lub utworów, które są im bliskie.

W tym roku szkolnym jestem autorką Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Canva na lekcji”, do którego zaprosiłam nauczycieli z całej Polski, a patronat objęła Fundacja Dbam o Mój Zasięg i iławski Inkubator Technologiczny.

– Świetnie pani łączy działalność „na swoim” i etat szkolny. Może dlatego, że obie dziedziny od siebie zbytnio nie odbiegają?

– Rzeczywiście, te dziedziny się przenikają. Uczę nauczycieli uczyć. Stworzyłam dla nich grupę, która obecnie liczy 2800 osób. Na moim kanale Edulearn.expert we wtorki o 20:00 spotykam się jednak nie tylko z nauczycielami, ale z ludźmi z całej Polski, którzy chcą się nauczyć projektowania on-line na platformie Canva. Dzielę się też wiedzą w grupie #CanvadlaEdukacji. Ja uwielbiam Canvę. Każdy, nawet ktoś bez umiejętności graficznych, może przygotować dyplom, ulotkę, film, CV, życzenia, zaproszenie, czy stronę internetową. Dlaczego to jest ważne? Bo jest potrzebne na co dzień dorosłym w życiu osobistym i zawodowym w każdej już branży.

Canva jest też platformą edukacyjną i ja ją wykorzystuję, pracując z uczniami. W XXI wieku ważne jest to, by uczeń działał i tworzył. Wtedy zapamiętuje nawet 90% tego, co zrobił. Samo czytanie czy oglądanie nie pozwala na przyswajanie wiadomości aż w takim stopniu. Nauka daje największe efekty, gdy uczeń zrobi coś sam.

– Chciałaby pani zmienić polską szkołę?

– Marzę o nowoczesnej, cyfrowej edukacji. Szkole bez dzwonków, z wyciszonym pokojem relaksu i dłuższymi przerwami, które pozwalają odpocząć. Nauczaniu skupionym na samodzielnym i twórczym działaniu uczniów zgodnym z ich zainteresowaniami, na relacjach i współpracy. Uczeń, który robi coś, bo lubi uczy się najwięcej. Jest kreatywny. A to jedna z kluczowych kompetencji. W przyszłości taki człowiek będzie miał mnóstwo pomysłów i będzie odczuwał zadowolenie z siebie. W ten sposób uczy się też współpracy i pracy w zespole. Współdziałanie, kreatywność i współpraca to są kompetencje, będące wyznacznikiem nowoczesnej edukacji. Edukacji XXI wieku. A obok tego są kompetencje cyfrowe, które też będą uczniom niezbędne w przyszłej pracy.

– Oprócz kształtowania umiejętności, tworzy też pani produkty.

– Kocham książki, papier i ładne przedmioty. Stąd moje pomysły na produkty dla nauczycieli. Wymyśliłam i zaprojektowała pierwszy w Polsce Planer dla nauczyciela. W tym roku to już druga edycja, z której jestem dumna i dostaję wiele pozytywnych komentarzy. Połączyłam kalendarz nauczyciela z niedatowanym rozwojowym planerem, w który można planować lekcje i działania z uczniami, ale też zapisywać swoje myśli, inspiracje i cele.

Z miłości do siebie i dbania o dobrostan nauczyciela stworzyłam jeszcze jeden innowacyjny produkt. Pierwsze w Polsce karty afirmacyjne dla nauczyciela. Afirmacje to słowa, które mają moc. Mają wzmacniać nasze poczucie wartości i zadowolenie z siebie. Moją misją jest pomóc nauczycielom być szczęśliwymi ludźmi. A tego – jak i dbania o siebie – można się nauczyć.

– A jak pani dba o siebie?

– Uwielbiam jeździć na motocyklu. Kocham spontaniczne podróże, samotne wyjazdy i zwiedzanie miejsc spoza przewodnika. Ostatnio w ten sposób zwiedzałam Egipt. Dla mnie taka podróż to podróż, by bardziej poznać siebie i wyjść ze strefy komfortu. Czasami także walczyć ze swoimi słabościami i lękami. W ten sposób niedawno nauczyłam się pływać i jestem świeżo upieczonym certyfikowanym nurkiem.

– Słyszałam na pani temat komentarz: „Kobieta – petarda”.

– Petarda kojarzy mi się z energią i faktycznie działam w myśl zasady „bój się i rób”. Stworzenie od zera, bez wcześniejszego doświadczenia, własnej marki było dla mnie wyzwaniem. Nagrałam kilkanaście kursów, poprowadziłam już sto webinarów w sieci, setki osób zapisały się na moje szkolenia, wymyśliłam innowacyjne produkty, otrzymałam wiele pozytywnych słów na temat tego, co robię i jak pracuję. To jedna z moich najciekawszych podróży.

W przyszłości chcę robić to, co robię, ale docierać z edukacją do innych osób i w inne miejsca. Także te bliższe, lokalne. Mam pomysły, realizacja trwa.



Edyta Kocyła-Pawłowska