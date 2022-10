Dzidka szuka domu. Czeka w Schronisku dla zwierząt w Iławie

Dzidka, Dzidzia, Babcia - takie imiona ma koteczka najdłużej przebywająca w kociarni iławskiego schroniska. Jest kotem do wzięcia i do pokochania!

Jak pisze wolontariuszka Schroniska, pani Justyna: Dzidka jest w kociarni od bardzo długiego czasu. Ma ulubione miejsca na drapaku i stamtąd obserwuje, jak inne koty szczęśliwe, odchodzą do swoich domów. A ona czeka, wciąż czeka...



Dzidka lubi spokój, niestety przy tylu kotach dzielących jej los, nie jest jej to dane. Głośno burczy, wyrażając niezadowolenie, gdy niesforne kociaki naruszają jej przestrzeń, jednak nie jest agresywna i nie atakuje. Bardzo lubi być głaskana, ale nie podnoszona, bo to ją niepokoi. Wszelkie mizianki w okolicach łebka są mile widziane, a nawet pożądane.

Zawsze jest mi jej tak bardzo żal, gdy biegnie wzdłuż siatki na wybiegu, chcąc choć te kilka kroków towarzyszyć przechodzącym ludziom, z głośnym miauczeniem, jakby chciała zagłuszyć szczekające psy i przywołać ich uwagę.

Mimo iż wielu już mówiło "Jaka fajna koteczka", Dzidzia wciąż tkwi w schronisku. Nikogo nie zauroczyła na tyle, by zechciał ją pokochać całym sercem, tak jak na to zasługuje. Dzidka to dorosła koteczka, około 8-10 letnia, wykastrowana, zaszczepiona, odrobaczona.