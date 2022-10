Wiadomo już, gdzie w razie zagrożenia otrzyma się jodek potasu. W Iławie to 11 punktów

Na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, rząd zdecydował o utworzeniu rezerwy tabletek jodku potasu. W województwie warmińsko-mazurskim ustalono ponad 400 punktów wydawania preparatu. W samej Iławie jest ich 11.

W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja, w trakcie której wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki przedstawił szczegóły dotyczące dystrybucji jodku potasu w województwie warmińsko-mazurskim, co jest prewencyjnym działaniem w przypadku ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego.

- Preparaty znajdują się na poziomie magazynów gminnych. Gminy ustaliły miejsca lokalizacji punktów dystrybucji preparatu. Jest ich obecnie 456 – to głównie: szkoły i ośrodki zdrowia, ale także ośrodki kultury, OSP, czy apteki, a nawet sołtysi. Z uwagi na specjalny charakter rezerw strategicznych, asortyment rezerw nie podlega przepisom prawa farmaceutycznego, m.in. w zakresie transportowania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych. Jednak konieczne jest zachowanie wymagań wymaganych przez producenta - powiedział wojewoda.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które się zgłoszą do punktu, a także osobom mieszkającym na stałe w innych województwach, obywatelom państw trzecich, uchodźcom z Ukrainy. To tzw. zasada dystrybucji ślepej – nie ma tu ograniczeń, które by eliminowały z procesu pobierania preparatu.

Nie będzie tu więc obowiązywać rejonizacja.

Lista punktów w Iławie





Lista punktów w Suszu