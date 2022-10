400% więcej miałoby zapłacić miasto za prąd. "Unieważniamy przetarg"

Do piątku 30 września chętne firmy mogły składać oferty na dostarczanie prądu do miejskich jednostek (na przykład MOPS-u czy szkół) przez kolejne trzy lata. Jedyna oferta, jaka wpłynęła, zawiera cenę wyższą o 400% niż miasto płaciło w ostatnim okresie.

Z jedynej oferty, która wpłynęła do ratusza w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie dostarczania prądu, wynika, że miasta nie stać na prąd w budynkach miejskich jednostek. - Kwota, którą uzyskaliśmy w ofercie, to 35 milionów 590 tysięcy zł - informuje wiceburmistrz Iławy Krzysztof Portjanko. - Jest to kwota około czterokrotnie wyższa niż do tej pory. Była to oferta na trzy kolejne lata.

- Ze względu na to, że kwota jest bardzo duża i przekraczająca na chwilę obecną znacząco możliwości budżetowe, zdecydowaliśmy o powtórzeniu przetargu - mówi Portjanko.

Jaki dalszy ciąg?

Miejskie jednostki, w tym budynek ratusza czy szkół podstawowych, nie mogą zostać bez prądu. Gdyby nie doszło do korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, wówczas do akcji wkroczyłby operator zastępczy. - Ceny mogłyby być znacznie przekraczające nasze możliwości - mówi wiceburmistrz.

Co w takim razie można zrobić w tej sytuacji?

- Jak najszybciej ogłosić nowy przetarg, ale ogłoszenie będzie miało trochę zmienioną konstrukcję - mówi Gazecie Iławskiej K. Portjanko. Jedna część przetargu będzie dotyczyła tylko roku 2023, a druga - lat 2024-2025. - W zależności od ofert będziemy mogli zdecydować, czy rozstrzygamy przetarg w całości czy ewentualnie w częściach - dodaje wiceburmistrz.