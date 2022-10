Lubawa i Kisielice na najwyższym wędkarskim podium zawodów o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

W sobotę (1 października), o godz. 7 rano, 37 wędkarzy stawiło się, by wziąć udział w XXIII Powiatowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego. Rozegrały się one na akwenie Małego Jezioraka w Iławie. Tegoroczne zawody były zawodami spinningowymi, a wyłoniono w nich zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Puchary wędkarzom wręczył Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski.

W zawodach wyłoniono zwycięzców indywidualnych i drużynowych. Niespodzianką była także nagroda dla wędkarza, który tego dnia złowił największego okonia. W XXIII Powiatowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego w klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce zajął Marek Mazurowski z Lubawy, zdobywając 970 punktów;

II miejsce zajął Wojciech Kwiatkowski z Iławy (ITW), zdobywając 620 punktów;

III miejsce zajął Marek Spodniewski z Kisielic, zdobywając 570 punktów.

W klasyfikacji drużynowej:



I miejsce zajęła drużyna z Kisielic, zdobywając 1120 punktów (Marek Spodniewski, Arkadiusz Pękala, Artur Kwaśniewski);

II miejsce zajęła drużyna z Lubawy, zdobywając 970 punktów (Krzysztof Wojtasz, Ireneusz Antolak, Marek Mazurowski);

III miejsce zajęła drużyna reprezentując Iławskie Towarzystwo Wędkarskie, zdobywając 620 punktów (Jarosław Pawłowski, Mirosław Lignowski, Wojciech Kwiatkowski).

Podziękowania i upominki od starosty powiatu iławskiego Bartosza Bielawskiego przyjęli także sędziowie zawodów: Stanisław Niedzielski (sędzia główny), Bartosz Masica, Andrzej Sieński, Tomasz Lewandowski oraz Paweł Rossa.

Nagroda za złowienie największego okonia trafiła do Piotra Karbowskiego z Lubawy, a jest nią kij spiningowy 185 cm 3-15 kg. Nagrody niespodzianki trafiły także do jedynej kobiety biorącej udział w zawodach Agnieszki Malinowskiej z gminy Lubawa, która otrzymała zestaw przynęt okoniowych i szczupakowych oraz do najmłodszego uczestnika zawodów, który towarzyszył swojemu tacie.



Organizatorami zawodów było starostwo powiatowe w Iławie (Wydział Edukacji Kultury, Sportu i Promocji) oraz Iławskie Towarzystwo Wędkarskie. Nagrody indywidualne dla wędkarzy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Iławie to: vouchery do sklepu wędkarskiego oraz rzeźby – upominki. Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały Puchary Starosty Powiatu Iławskiego oraz upominki. Organizator przygotował także słodki poczęstunek oraz gorącą grochówkę, którą przygotowały panie z internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.

powiat-ilawski.pl, oprac. eka