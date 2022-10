Beniaminek w gazie! Szynaka Meble Jeziorak lepszy od Szczypiorniaka w derbach województwa [zdjęcia]

Szynaka Meble Jeziorak Iława — Szczypiorniak Olsztyn 32:21 (14:11)

Jeziorak do absolutny beniaminek I ligi, Szczypiorniak doświadczenie na tym poziomie rozgrywkowym ma tylko niewiele większe (awansował w poprzednim sezonie). Te dwa zespoły, o czym pisaliśmy już w zapowiedzi niedzielnego spotkania, znają się dobrze jeszcze z czasów gry w II lidze. W takich meczach zawodnicy lubią sobie coś udowadniać nawzajem, tym bardziej, że to derby — tu emocje są gwarantowane!

Tych nie brakowało od początku spotkania, nawet w momencie, gdy iławianie dość wyraźnie odjechali olsztynianom na kilka bramek. Nerwy na boisku, nerwy na obu ławkach rezerwowych, walka bramkę za bramkę itd. — jak derby to derby. Na początku meczu obie drużyny były bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o wynik. Przewaga jednej, dwóch bramek to maks co mogły wówczas osiągnąć obie strony.

Pod koniec pierwszej połowy bardzo dobrze w bramce Jezioraka spisywał się Łukasz Dobrzański, który odbił kilka trudnych i ważnych w kontekście całego spotkania piłek. Bramkarz zespołu z Iławy, który powoływany był także do reprezentacji Polski w plażowej odmianie piłki ręcznej, po ostatniej udanej interwencji aż krzyknął z radości. A w przerwie przekazał bramkarską zmianę Marcinowi Prorokowi, niezwykle doświadczonemu golkiperowi. Szynaka Meble Jeziorak jest mocny na tej bardzo ważnej pozycji.

A Prorok, jak to Prorok — bronił rzuty trudne i bardzo trudne, do tego sam był bliski wpisania się na listę rzucających, gdy z własnego pola cisnął w kierunku opuszczonej bramki Szczypiorniaka (drużyna trenera Konstantego Targońskiego, chcąc dogonić gospodarzy, grała momentami bez bramkarza wprowadzając zawodnika z pola). Ale i Jeziorak, chcąc przetestować nowe schematy gry i rozwiązania, specjalnie ściągał Proroka, by w inny sposób rozegrać akcję. Także w momencie, gdy aż dwóch zawodników iławskiej ekipy przebywało na ławce kar — wówczas często na środku rozegrania zarządzał grający trener Jezioraka Kamil Krieger, który od tego sezonu odpowiada za wyniki drużyny z Iławy.

Przewaga, którą gospodarze zaczęli budować w pierwszej połowie, od momentu zmiany stron tylko się powiększała. Nawet w momencie, o którym wspomnieliśmy, gdy Szczypiorniak grał z przewagą dwóch zawodników, iławianie potrafili zwiększyć prowadzenie, wygrywając ostatecznie w derbach 11. bramkami.

W 3. kolejce Szynaka Meble Jeziorak ma zaplanowany wyjazdowy mecz z Tytanami Wejherowo (sobota 8 października, godz. 18.00), a Szczypiorniak gra u siebie z Sokołem Porcelana Lubiana Kościerzyna (na stronie ZPRP brak jeszcze dokładnego terminu tego pojedynku).

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl