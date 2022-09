Wandal ukrył się na balkonie. Zapomniał schować buty

Iławscy policjanci zostali poinformowani w marcu tego roku o napisie na jednym z budynków w mieście. Policjanci przyjęli zawiadomienie o wykroczeniu, przesłuchali świadków oraz wykonali dokumentacje fotograficzną. W trakcie czynności dotyczących ustalenia sprawcy okazało się, że na innych budynkach, jak i bramach na terenie miasta powstały kolejne takie same napisy. Okazało się, że prawdopodobnie graffiti wykonał 25–latek.

Policjanci ustalili jego miejsce przebywania i pojechali tam. W mieszkaniu zastali młodą kobietę, która oświadczyła, że mieszka sama i żadnego 25–latka nie ma. Jednak funkcjonariusze zauważyli męskie buty oraz wiele innych przedmiotów świadczących o tym, że mieszka tu mężczyzna. Okazało się, że policjanci mieli rację, gdyż 25–latek schował się przed nimi na balkonie. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Iławy oraz przedstawili mu 5 zarzutów, do których się przyznał.

Kodeks wykroczeń mówi o tym, że art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

oprac. eka / KPP Iława