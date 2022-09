Do tajemniczego ogrodu w bibliotece zapraszają uczniowie SP3

Joanna Sierzputowska to iławska malarka i plastyczka, ucząca plastyki w Szkole Podstawowej nr 3. Tam też prowadzi kółko plastyczne. Jego uczestnicy to płodni twórcy, ich prace (łącznie z tymi powstałymi na lekcjach) można oglądać na wystawie w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jagiellończyka. To prace wykonane głównie farbami wodnymi, a całość nosi tytuł "W tajemniczym ogrodzie". Wernisaż odbył się w piątek, 23 września, i uczestniczyły w nim autorki wystawianych prac (chłopcy byli nieobecni), kuratorka wystawy Joanna Sierzputowska (której jedną pracę na tkaninie także można podziwiać), rodzice i znajomi autorów, wiceburmistrz Krzysztof Portjanko, dyrektorka SP3 Grażyna Stolarska, wicedyrektorka Katarzyna Grabkowska oraz zaproszeni goście.

