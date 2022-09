Potrącił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. Szuka go policja

Samochód ciężarowy uderzył w pieszego. Kierowca zwiał z miejsca wypadku, a pieszego przewieziono do szpitala. Policja poszukuje sprawcy.

W Suszu przy ulicy Iławskiej doszło do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy.

Miejsce zdarzenia zabezpieczyli strażacy z OSP Susz, pomogli także zespołowi ratownictwa medycznego w transporcie poszkodowanego do karetki.

Mężczyzna był nieprzytomny, z otwartym złamaniem nogi i został zabrany do szpitala. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Kierujący oddalił się z miejsca wypadku.



oprac. eka

ilawa@gazetaolsztynska.pl