Kierował koparką mając 2,5 promila! Mieszkaniec gm. Ostróda został zatrzymany po zgłoszeniu od świadka

— Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. To hasło powinno przyświecać każdemu z nas, dlatego kiedy świadek zauważył kierującego koparką, który wcześniej spożywał alkohol i zaczął kierować maszyną, to natychmiast wezwał policję — relacjonuje wczorajsze zdarzenie st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.