Jak wydobyć potencjał dzikiej plaży? W IBO jest na to pomysł

Na dzikiej plaży powinien stanąć obiekt, który służyłby i szukającym cienia, i zainteresowanym posłuchaniem (i pograniem) muzyki na żywo. To kolejny pomysł do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, który przedstawiamy.



Wiadomo już, jakie projekty zgłoszone do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Tymczasem przyglądamy się bliżej jednej z propozycji.



Andrzej Olejnik pochodzi z Iławy i jest wnioskodawcą projektu "Kreatywna dzika". – Uważam, że jest niesamowity projekt i zachęcam wszystkich państwa do tego, żebyście na niego głosowali – mówi pomysłodawca.

Plaża miejska przy ul. Kajki, czyli tzw. dzika plaża, ma w sobie naturalny niesamowity potencjał do spędzania wolnego czasu. I już w tej chwili tak się dzieje, bo w letnie miesiące oprócz plażowiczów w dzień, wieczorami zbiera się tu młodzież. Jednak to miejsce, jak uważa pomysłodawca, ma jeszcze większy potencjał.

Stąd propozycja powstania obiektu w okolicach boiska do siatkówki, nad tarasami.

– Chciałbym, żeby powstała tam pergola, która będzie przypominała beach bary rodem ze śródziemnomorskich plaż – mówi Andrzej Olejnik. – W takim obiekcie odbywałyby się wszelkiego rodzaju kreatywne wydarzenia, poczynając od tego, że byłaby tam zainstalowana rozkładana mini-scena. Dalibyśmy w ten sposób miejsce osobom kreatywnym muzycznie, ale nie tylko muzycznie...

Mogliby się tam prezentować iławianie, ale nie tylko. W założeniu pomysłodawcy byłoby to dobre miejsce i dla muzyków, i na szkolenia, m.in. w branży IT, w której działa pomysłodawca. – Mogłyby to być grane na żywo sety didżejskie. – mówi autor pomysłu, który sam jest didżejem i występuje jako dj Skalsky. Dwa lata temu spotkał się z przykrą sytuacją pogodową właśnie na dzikiej plaży, z której musiał szybko się ewakuować z powodu burzy. Jego muzyczny występ nie mógł zostać dokończony, bo nie miał się gdzie skryć przed burzą.

Inne zastosowanie pergoli podpowiada sam autor pomysłu. W ciągu dnia plażowicze umęczeni słońcem mogliby skryć się pod zadaszeniem. Mają tam być także umiejscowione leżaki. Jedna ze ścian mogłaby działać jak ekran wykorzystywany w kinie pod chmurką. Do tego piękna oprawa świetlna, widoczna także z wody Dużego Jezioraka. Cały obiekt ma mieć 70 m kw., więc w razie deszczu zmieściłoby się w nim nawet kilkadziesiąt osób.

Pomysł pana Andrzeja ma sprawić, że dzika plaża będzie tętniła życiem i przyciągała jeszcze więcej osób. Obiekt byłby dostępny dla użytkowników nieformalnych, pozainstytucjonalnych, ale także dla instytucji, organizacji, w tym organizujących na przykład koncerty. – Nie każdy występ muzyczny pasuje do amfiteatru w środku miasta – zaznacza pomysłodawca. – Tu byłoby świetne miejsce na granie mniej formalne.

Obiekt ma być całosezonowy. Dach wprawdzie funkcjonował będzie tylko latem, ale sam obiekt ma się też sprawdzać w pozostałe miesiące.

Andrzej Olejnik jest nie tylko didżejem, ale i producentem muzyki. Pracował w Londynie, Trójmieście, Warszawie. Widział, jak podobne obiekty - beach bary - funkcjonują i tam. – Tutaj mamy dużo zieleni, ale chciałby dodać jej trochę energii - mówi. Miałoby to być coś unikalnego i wyjątkowego na mapie Iławy. Oczywiście przewidziano także kamery, które miałyby "pilnować" bezpieczeństwa tego miejsca.

Koszt?

Cały projekt będzie kosztował 195.000 zł. Przewidziano w nim także koszt sprzętu audiowizualnego.

– Uważam, że projektując i myśląc o tego typu obiektach, musimy sobie postawić jasny cel: albo to będzie niesamowite na skalę Polski, albo go nie róbmy – mówi pomysłodawca.

