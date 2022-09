Wielkie bieganie nad Jeziorakiem. Padł rekord Iławskiego Półmaratonu, małżeństwo z Iławy mistrzami amatorów! [zdjęcia, video]

Co prawda, pojawiły się nawet opinie, że Iława organizuje imprezę za małą, "kameralną", a prawo goszczenia mistrzostw Polski powinien dostać inny, na pewno większy ośrodek, ale czy Iława powinna teraz przepraszać za to, że to akurat nad Jeziorakiem rozdano medale MP? Na pewno nie, tym bardziej, że opinie — już po zawodach — są pozytywne i nawet jeśli w przyszłości w kalendarzu imprez mistrzowskich zabraknie Iławskiego Półmaratonu, to i tak pozostaną wspomnienia i adnotacja w księgach, że to właśnie w tym mieście i okolicach (trasa prowadziła pięknymi terenami miasta i gminy Iława) w 2022 roku odbył się krajowy czempionat.

Start IP miał tradycyjnie miejsce z mostu znajdującego się nad Jeziorakiem. Następnie biegacze ruszyli na północ, gdzie nie musieli na szczęście walczyć z deszczem (a taka opcja była), ale za to z wiatrem, szczególnie na otwartym terenie w okolicach Tynwałdu i Jażdżówek. Co ciekawe, w drodze powrotnej, nad brzegiem najdłuższego w Polsce jeziora, już tak nie wiało.

Ochotę na pozwiedzanie tych okolic miała Aleksandra Lisowska, mistrzyni Europy w półmaratonie z ostatnich zawodów w Monachium, jednak ostatecznie zawodniczki AZS-u UWM Olsztyn zabrakło na linii startu.

— Niestety, rozchorowałam się na kilka dni przed biegiem w Iławie i byłam na tyle osłabiona, że nie było szans na start w mistrzostwach Polski — powiedziała nam mistrzyni Europy dzień po zawodach.

Nie było Lisowskiej, były za to inne zawodniczki z krajowej czołówki. Złoty medal zdobyła Aleksandra Brzezińska (czas: 1:13:56), która w trakcie swojej kariery już kilkukrotnie stawała na podium krajowych mistrzostw w biegach długich (także przełajowych). Wyraźnie szczęśliwa Ola tuż po biegu dziękowała kibicom za wsparcie na trasie, a organizatorom — za fajne zawody. Pani Brzezińskiej także spodobała się Iława i jej okolice.

Monika Jackiewicz (1:15:34). Nie może być inaczej — zawodniczka, która zdobyła brązowy medal ostatnich mistrzostw Europy w drużynowej klasyfikacji maratonu, pochodzi z Kazanic, a więc miejscowości położonej w gminie Lubawa (powiat iławski). Po trudnym, wymagającym sezonie wydawało się, że zabraknie jej w Iławie, jednak ostatecznie postanowiła, że nie może sobie odpuścić biegania u siebie.

Srebrny medal jest nagrodą samą w sobie, jednak chyba jeszcze większa frajda spotkała Monikę tuż po pokonaniu linii mety. Specjalnie na tę okazję z Kazanic do Iławy przyjechała bowiem jej babcia, Henryka Jackiewicz, która miała swoją misję — zawiesić medal na szyi wnuczki. Zresztą, rodziny Jackiewicz było w Iławie więcej, zrobiliśmy im przy okazji fotografię familijną z Moniką pośrodku (szukajcie w galerii powyżej).

A więcej Brzezińska pierwsza, Jackiewicz druga, a trzecie miejsce wywalczyła Olga Ochal-Kalendarowa (1:17:06), która do iławskiego biegu zgłosiła się kilka dni przed nim. Wśród panów natomiast zwyciężył Arkadiusz Gardzielewski, który mistrzostwo Polski zdobył z czasem 1:03:57 ustanawiając tym samym nowy rekord trasy Iławskiego Półmaratonu! Drugi na mecie Mateusz Kaczor (1:04:59) przyznał, że Gardzielewski pokonał go przede wszystkim doświadczeniem.

— Iławę wspominam bardzo dobrze i tak było już dużo wcześniej, bo siedem lat temu zdobyłem tu mistrzostwo Polski w biegach przełajowych — mówi nam mistrz kraju. — Od początku tegorocznego półmaratonu czułem się bardzo dobrze, wiedziałem, że będę walczył o medal. Trasa była urokliwa, ale i urozmaicona, a gospodarze imprezy zadbali o to, abyśmy wszyscy tutaj czuli się jak w domu — dodaje Arkadiusz Gardzielewski.

Teraz przechodzimy do wydarzenia, którym jeszcze żyje sportowe społeczeństwo Iławy i nie tylko. Dwa złote medale w kategorii amatorskiej (taka również była w MP nad Jeziorakiem) zdobyło małżeństwo, Agnieszka i Adrian Przybyłowie. Mało tego — wynik uzyskany przez Adriana dałby mu 5. miejsce w klasyfikacji końcowej zawodowców! Co ciekawe, tuż za Agnieszką Przybyłą w klasyfikacji kobiet-amatorek była inna iławianka, Aleksandra Feuerstake.

— Tworzymy zespół, tworzymy rodzinę, ale na wspólne trenowanie raczej nie ma szans — mówi Adrian. — Mamy małe dziecko, a więc ktoś zawsze się nim opiekuje. Pod to też układamy nasze plany treningowe. Na przykład ja dzisiaj [dzień po Iławskim Półmaratonie! — przyp. red] zrobiłem trening o szóstej rano, a za chwilę Agnieszka idzie pobiegać — powiedział nam Przybyła tuż po godzinie 18.



— Będę starał się dawać z siebie wszystko i zachęcał wszystkich do biegania. Nieważne, czy szybkiego czy wolnego — dodaje mistrz Polski amatorów.

Poniżej prezentujemy nagrania video z Iławskiego Półmaratonu 2022 — po raz pierwszy przeprowadziliśmy relację live z tych zawodów.

VIDEO

XII Iławski Półmaraton La Rive im. Antoniego Gierszewskiego, 31. PZLA Mistrzostwa Polski w Półmaratonie — niedziela 11 września 2022

START BIEGU



META BIEGU



DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW



