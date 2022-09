Znęcał się nad najbliższymi. Prokurator zastosował policyjny dozór

Policyjny dozór, nakaz powstrzymywania się od alkoholu oraz przebywania w środowisku osób spożywających alkohol, a także nakaz poprawnego zachowania się wobec babci – to środki zapobiegawcze zastosowane przez prokuratora wobec 23–letniego mieszkańca gminy Iława, który znęcał się nad swoją żoną, pasierbem i babcią.

Funkcjonariusze zostali poinformowani, że w jednym z domów na terenie gminy Iława dochodzi do przemocy. Zgłaszająca – a była to pracownica ośrodka pomocy społecznej – zgłosiła, że 23–latek od dłuższego czasu znęca się nad swoją babcią, żoną oraz jej synkiem. Funkcjonariusze znali doskonale sytuację rodziny, gdyż mężczyzna miał już aktywny sądowy zakaz zbliżania się do najbliższych oraz nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Kobieta złożyła zawiadomienie o przestępstwie, a policjanci pojechali do pokrzywdzonych, gdzie potwierdzili uzyskane informacje. W związku z powyższym funkcjonariusze zatrzymali 23–latka. Ustalili, że od dłuższego czasu mężczyzna przychodzi do domu pomimo nakazu opuszczenia mieszkania, wszczyna awantury, wyzywa, a także bije najbliższych. W obawie o życie i zdrowie domowników 23-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

W związku z zachowaniem mieszkańca gminy Iława prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru. 23-latek będzie musiał stawiać się w jednostce policji ma nakaz powstrzymania się od alkoholu i przebywania w środowisku spożywających alkohol a także musi poprawnie zachowywać się wobec babci.

Policja przypomina:

W chwili stwierdzenia przemocy w rodzinie Niebieską Kartę może założyć policjant, ale także kurator, pracownik socjalny, przedstawiciel oświaty, służby zdrowia. To właśnie te wszystkie podmioty współpracują, razem realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych.

Wprowadzone przepisy umożliwiają szybką i skuteczną izolację sprawców przemocy od osób pokrzywdzonych.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 125, poz. 842). wprowadziła nowe środki ochrony osób pokrzywdzonych.

Oprócz tymczasowego aresztowania, prokurator może nakazać sprawcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Środek ten jest orzekany z urzędu lub na wniosek policji na okres do trzech miesięcy. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu zbliżania się na określoną odległość sprawcy do osoby pokrzywdzonej.