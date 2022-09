IŁAWA\\\ Damian Józefowicz mistrzem Europy! Wioślarz z Dziarn już myśli o igrzyskach w Paryżu [zdjęcia]

Damian Józefowicz i młodzieżowe mistrzostwo Europy w wioślarstwie, 3-4 września 2022 Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

Damian Józefowicz to kolejny wodny talent z Iławy, który swoją sportową pasję realizuję akurat w wymagającej dyscyplinie sportu, jaką bez wątpienia jest wioślarstwo. Pochodzący z Dziarn w gminie Iława zawodnik od 2017 roku reprezentuje barwy Posnanii Poznań, do której przeszedł już w 1 klasie szkoły średniej (chodził do iławskiej Budowlanki). Obecnie to student poznańskiej AWF, a o jego startach (walka o kwalifikację olimpijską i udział w mistrzostwach świata) pisaliśmy m.in. w poprzednim roku. to kolejny wodny talent z Iławy, który swoją sportową pasję realizuję akurat w wymagającej dyscyplinie sportu, jaką bez wątpienia jest wioślarstwo. Pochodzący zw gminie Iława zawodnik od 2017 roku reprezentuje barwy, do której przeszedł już w 1 klasie szkoły średniej (chodził do iławskiej). Obecnie to student poznańskiej AWF, a o jego startach (walka o kwalifikację olimpijską i udział w mistrzostwach świata) pisaliśmy m.in. w poprzednim roku.

Największym dotychczasowym sukcesem wioślarza wychowanego na Jezioraku jest złoto młodzieżowych mistrzostw Europy (zawodnicy do 23. roku życia), po które sięgnął w ostatni weekend (3-4 września) w Belgii, regaty odbywały się na torze Hazewinkel. Skład złotej reprezentacyjnej czwórki bez sternika, oprócz Józefowicza, tworzyli także: Tomasz Lewicki (na co dzień Lotto Bydgostia Bydgoszcz), Bartłomiej Sopoński (BTW Bydgoszcz) i Kazimir Ziven Kujda (USA, University of California w Berkeley).

— W sobotę odbył się przedbieg, wiedzieliśmy już wcześniej, że zwycięzcy tego wyścigu awansują bezpośrednio do finału A — mówi nam Damian Józefowicz, który po MME wrócił na chwilę do Iławy. — Bieg znakomicie rozpoczęli Węgrzy, którzy początkowo wyprzedzili nas o dwie długości łodzi. Tak to wyglądało przez pierwsze 500 metrów [tradycyjny dystans w wioślarstwie to 2000 m — przyp. red]. Gdy już jednak wpłynęliśmy na kolejne 500 m to mocno przycisnęliśmy i w efekcie na mecie zameldowaliśmy się jako pierwsi z przewagą 15 sekund nad drugą osadą z Niemiec. Węgrzy byli trzeci, a ostatni — Litwini — relacjonuje wychowanek iławskiego klubu wioślarskiego Wir.

Finał konkurencji męskich czwórek bez sternika odbył się w niedzielę. Biało-czerwoni mieli na ten wyścig przygotowany konkretny plan nakreślony przez trenera kadry Mariusza Szumańskiego.

— Wiedzieliśmy, że naszym głównym rywalem w walce o złoto będzie osada z Rumunii, która zajęła czwarte miejsce na ostatnich młodzieżowych mistrzostwach świata. Przeciwnik był zatem mocny, jednak mieliśmy swoją taktykę — mówi wioślarz z gm. Iława. — Polegała ona na tym, aby po połowie dystansu, czyli po pokonaniu kilometra, być tuż za Rumunami, dosłownie o pół łodzi. Zrealizowaliśmy ten plan, a następnie popłynęliśmy na maksa. Na metę wpłynęliśmy jako pierwsi z czasem 6:05,54, wyprzedzając rumuńską osadę o 3/4 długości jednostki — dodaje Józefowicz.

Rumunia miała czas 6:06,25, trzecie miejsce MME zajęła osada Wielkiej Brytanii (6:07,57), trzeci byli Węgrzy (6:11,13), czwarta Austria (6:14,40), a ostatnia, szósta, Litwa (6:14,70).

Przed zawodnikiem Posnanii w tym roku jeszcze regaty kwalifikacyjne do kadry narodowej, a przyszły 2023 rok to już walka o zdobycie kwalifikacji na igrzyska olimpijskie, choć Damian przyznaje, że jeszcze nie wiadomo, w jakiej osadzie będzie pływał.

— Ostatnio się nie udało, ale trzeba próbować dalej. W przyszłym roku chciałbym zdobyć bilet do Paryża — planuje już wioślarz.

Wychowanek Wiru to kolejny zawodnik, który bardzo dobrze radzi sobie po opuszczeniu iławskiego klubu. A ten dalej szkoli, przede wszystkim dzieci i młodzież, a efektem są ostatnie medale mistrzostw Polski. Choć i w seniorach Wir odnosi sukcesy.

Żeńska dwójka lekka pływająca w składzie Paulina Józefowicz (siostra Damiana) / Aleksandra Demczuk (wróciła do macierzystego klubu na sezon 2022) zdobyła w tym roku brązowy medal mistrzostw Polski seniorek. Do tego ta sama para sięgnęła po srebro młodzieżowych mistrzostw Polski.

Zdobycze medalowe mamy także w młodszych kategoriach: Mateusz Jeżyński wywalczył srebro w mistrzostwach Polski juniorów w kat. lekkich jedynek, z kolei młodzicy, Szymon Zawistowski i Oskar Fryc są świeżo upieczonymi mistrzami kraju w kategorii młodzik.

Wkrótce podsumujemy sezon w wykonaniu zawodników z Iławy i okolic.

