Wystartował nowy rok szkolny!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie. Oprócz uroczystego apelu na rozpoczęcie roku szkolnego miał tam też miejsce "Przerwany marsz", czyli wspomnienie 1 września 1939 r.

Apel prowadzili uczniowie "czerwonej szkoły". Po przywitaniu wszystkich przez dyrektorkę szkoły Beatę Niksa-Żubertowską, głos zabrała m.in. wiceburmistrz Dorota Kamińska. Mówiła o rocznicy tragicznych wydarzeń. – Mówiliśmy tu dziś dużo o historii, szacunku... Na ten nowy rok szkolny życzę Wam, byście budowali piękne relacje i szukali tego, co łączy. I z pokorą podchodzili do drobnych porażek. Jesteście ogromnym wparciem dla rówieśników z Ukrainy, ale pamiętajcie, że dla siebie nawzajem także. Cieszcie się tym, że jesteście w szkole i dzwonka nie trzeba odwoływać – nawiązała do 1 września.

Przedstawiciele organizacji Dzieci Wojny otrzymali kwiaty z rąk uczniów, odśpiewano hymn tego stowarzyszenia. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać wspomnieć Dzieci Wojny. Z prelekcją wystąpił także Marcin Michalski, nauczyciel historii w SP1.