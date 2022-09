W 50. regatach "O Błękitną Wstęgę Jezioraka" weźmie udział ponad 100 załóg!

ŻEGLARSTWO\\\ Takiej frekwencji nie było od lat! Do jubileuszowej, 50. edycji regat "O Błękitną Wstęgę Jezioraka" zgłosiło się (stan na czwartek 1 września, godz. 8.00) 106 jednostek. Zmagania na najdłuższym jeziorze w kraju już w ten weekend (3-4.09).

Czy to rekord Błękitnej? Chyba jeszcze nie. Stanisław Kasprzak, który przez lata organizował te bardzo ważne dla wodniaków (nie tylko z Iławy) zmagania żeglarskie powiedział nam dzisiaj, że w jednej z edycji z lat 80-tych ubiegłego wieku wystartowało 125 łodzi. Przy okazji jubileuszowych, 50. regat frekwencja zakręci się gdzieś w tej okolicy.

— Aktualnie mamy zgłoszonych 106 załóg, co oznacza, że w tegorocznych regatach "O Błękitną Wstęgę Jezioraka" weźmie udział co najmniej 330 osób — mówi nam Grzegorz Jurczak, jeden z organizatorów regat, podając stan zapisów z czwartkowego (1 września) poranka. Istnieje jeszcze jednak możliwość zapisania się do zmagań (szczegóły w programie poniżej), więc frekwencja może być jeszcze bardziej pokaźna.

Jubileuszowe regaty rozpoczną się wyjątkowo — od parady wszystkich jednostek przy nabrzeżu Jezioraka w Iławie. Następnie żeglarze rozpoczną tradycyjny wyścig o tytułową Błękitną Wstęgę , na trasie Iława — Siemiany. Następnie, w sobotę i niedzielę, na tzw. rozlewisku siemiańskim będą odbywały się wyścigi w klasach: T1, T2, T3, Saturn, Twister, Open, Omega, Slow, Oldtimer.

BŁĘKITNA WSTĘGA JEZIORAKA 2022 — PROGRAM REGAT

2 września (piątek):

godz. 19.00-22.00: Przyjmowanie zgłoszeń do regat w biurze regat „Pod Omegą” ul. Sienkiewicza 24,

3 września (sobota):

8.00-8.45: Przyjmowanie zgłoszeń

9.00: Otwarcie regat i odprawa sterników,

9.30: Parada jachtów wzdłuż iławskiego nabrzeża,

10.30: Start do wyścigu o „Błękitną Wstęgę Jezioraka 2022” na trasie Iława — Siemiany oraz krótkie wyścigi w klasach na rozlewisku siemiańskim,

18.00: Obiadokolacja dla uczestników regat - Szopa Siemiany,

19.00-22.00: Koncert zespołu Mietek Folk,

4 września (niedziela):

9.30: Odprawa sterników - scena Amfiteatru w Siemianach,

10.30: Start do kolejnych wyścigów na rozlewisku siemiańskim,

12.00: Start do ostatniego wyścigu na trasie Siemiany — Iława,

16.00: Zamknięcie linii mety,

17.00: Zakończenie regat, „Pod Omegą” ul. Sienkiewicza 24,

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl