Pucharowe święto — do Wikielca przyjeżdża Zagłębie Sosnowiec (i jego kibice)

Już dzisiaj rozpocznie się I runda Fortuna Pucharu Polski i potrwa do czwartku.

W I rundzie edycji 2022/23 uczestniczy 10 zwycięzców rundy wstępnej, 16 zwycięzców PP na szczeblu regionalnym (w tym przypadku mamy właśnie GKS Wikielec, który w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski AD 2022 pokonał Stomil II Olsztyn), 18 zespołów Ekstraklasy z sezonu 2021/22 oraz 16 zespołów I ligi z sezonu 2021/22. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk (Ekstraklasa) — te zespoły, w związku z grą w europejskich pucharach (w wielu przypadkach — już zakończoną), wcześniej miały przyznany wolny los.



GKS Wikielec w meczu I rundy Pucharu Polski podejmie dzisiaj rywala grającego o trzy klasy wyżej — po 8. kolejkach sezonu 2022/23 Fortuna I Ligi Zagłębie Sosnowiec zajmuje 11. miejsce w tabeli. Do tego drużyna z woj. śląskiego ma być wspierana w trakcie spotkania w Wikielcu przez grupę ponad 200 swoich kibiców. Przeczytaj także zapowiedź meczów I rundy PP Stomilu Olsztyn i Olimpii Elbląg: Komu awans, komu smutek? We wtorek zaczyna się I runda piłkarskiego Pucharu Polski

Dla GKS-u to fajna sprawa móc zagrać z rywalem z I ligi i jednocześnie nagroda za zdobycie Wojewódzkiego Pucharu Polski, jednak akurat w tym tygodniu zespołowi z Wikielca bardziej od pucharowej rywalizacji przydałby się... odpoczynek.

— Jesteśmy w trakcie piłkarskiego maratonu, którego kolejnym odcinkiem specjalnym będzie pucharowy mecz z Zagłębiem — mówi Damian Jarzembowski, trener GKS-u.

Zespół z Wikielca, zajmujący obecnie 4. miejsce w tabeli forBET IV ligi (2 wygrane, po 1 remisie i porażce), ostatnio gra co trzy dni — w weekendy w lidze, a w środku tygodnia w pucharach. W poprzednią środę rywalizował z Concordią Elbląg i przegrał po rzutach karnych odpadając z dalszej rywalizacji o obronę WPP. W sobotę natomiast drużyna trenera Jarzembowskiego zremisowała na wyjeździe z Granicą Kętrzyn 2:2, choć po pierwszej połowie prowadziła już 2:0. Na pewno nie bez znaczenia w tym spotkaniu był fakt, że zarówno gospodarze, jak i goście, kilka dni wcześniej grali 90 minut + dogrywka + karne w pucharze, a to potrafi odbić się na przygotowaniach do kolejnego spotkania i na formie.

— Początkowo mieliśmy grać w środę, jednak Zagłębie już w ten piątek ma ligowy mecz ze Stalą Rzeszów, dlatego musieliśmy pozostać przy wtorkowym terminie — tłumaczy Damian Jarzembowski, który nie ukrywa, że w jego zespole jest mały "szpital", a kadra nie jest już tak rozbudowana jak w poprzednim sezonie, w III lidze.

— Michał Jankowski, Michał Żukowski, Jakub Janiszek, a teraz jeszcze doszedł do tego Paweł Grzybowski, który doznał urazu więzadeł przy stawie skokowym i także wypada z gry na kilka tygodni. To lista zawodników, którzy na pewno nie mogą zagrać w pucharowym meczu z drużyną z Sosnowca — wymienia trener Gieksy.

Początek meczu z Zagłębiem o godzinie 17.00, w Wikielcu. Bilety na to spotkanie kosztują 15 złotych, można je nabyć w Auto-Serwis Sadek (Wikielec 44e) oraz przed samym meczem .

WSZYSTKIE PARY I RUNDY PP

WTOREK, 30.08:

GKS Wikielec — Zagłębie Sosnowiec, 17:00

Bałtyk Gdynia — Olimpia Elbląg, 19:00

Stomil Olsztyn — Chrobry Głogów, 19:45

Start Jełowa — Zagłębie Lubin

Lechia Zielona Góra — Podbeskidzie Bielsko-Biała

Stal Rzeszów — Korona Kielce

Stal Stalowa Wola — Puszcza Niepołomice

Legia II Warszawa — Wisła Kraków

RKS Radomsko — Radomiak Radom

Bruk-Bet Termalica Nieciecza — Legia Warszawa

Rekord Bielsko-Biała — Chełmianka Chełm

ŚRODA, 31.08:

Pogoń Siedlce — Chojniczanka Chojnice

Wieczysta Kraków — Radunia Stężyca

Zawisza Bydgoszcz — GKS Tychy

Pogoń II Szczecin — GKS Katowice

Resovia — Miedź Legnica

Górnik Polkowice — Sandecja Nowy Sącz

ŁKS Łódź — Stal Mielec

ŁKS Łagów — Cracovia

Skra Częstochowa — Wisła Płock

Ruch Wysokie Maz. — Śląsk Wrocław

KKS 1925 Kalisz — Widzew Łódź

GKS Jastrzębie — Warta Poznań

Polonia Środa Wielk. — Motor Lublin

CZWARTEK, 1.09:

Lechia Dzierżoniów — Piast Gliwice

Odra Opole — Jagiellonia Białystok

Ruch Chorzów — Górnik Zabrze

Arka Gdynia — Górnik Łęczna

