Aleksandra Lisowska, mistrzyni Europy, pobiegnie w Iławskim Półmaratonie! "Wszystko na to wskazuje"

Tak, tak — mowa o nikim innym, jak o świeżo upieczonej mistrzyni Europy w maratonie! Zawodniczka AZS UWM Olsztyn złoto na królewskim dystansie zdobyła podczas niedawno zakończonych lekkoatletycznych zawodów w Monachium.

W miarę spokojne życie biegaczki zmieniło się nie do poznania z dnia na dzień. Ciągłe wywiady, spotkania, konferencje itd. Ola Lisowska w ostatnim czasie jest mocno zabiegana i to nie tylko w sensie dosłownym.

— To prawda, po zdobyciu medalu pojawiło się mnóstwo tego typu wydarzeń, wywiadów itp., jednak jakoś jeszcze daję radę — mówi półżartem Lisowska, z którą rozmawialiśmy dzisiaj wieczorem (poniedziałek 29 sierpnia).

Oczywiście, do mistrzyni dzwoniliśmy nie tylko po to, aby pogratulować złota zdobytego w Monachium (przypomnijmy — pochodząca z Braniewa biegaczka AZS UWM Olsztyn jako pierwsza Polka w historii zdobyła mistrzostwo Europy w maratonie). Chcieliśmy przy okazji podpytać, czy to prawda, że wystartuje w Iławskim Półmaratonie, którego edycja 2022 będzie bardzo wyjątkowa — po raz pierwszy nad Jeziorakiem odbędą się bowiem mistrzostwa Polski w półmaratonie.

— Jeszcze kilka dni temu nie byłam pewna tego startu, także z powodu "obowiązków" pomedalowych; wywiadów, spotkań, ale także obawy o odpowiednie przygotowanie do biegu w Iławie i okolicach — mówi nam Lisowska. — Teraz jednak mogę potwierdzić, że wystartuję w mistrzostwach Polski 2022 w półmaratonie. Wszystko na to wskazuje. Oczywiście, jeżeli po drodze nie wydarzy się nic niespodziewanego — mówi mistrzyni, która z automatu staje się jedną z faworytek do zdobycia mistrzostwa.

— Słyszałam, że Iława i okolice są bardzo ładne. Będę miała okazję sama się o tym przekonać — dodaje Ola Lisowska.

Iławski Półmaraton La Rive im. Antoniego Gierszewskiego i mistrzostwa Polski w półmaratonie odbędą się w niedzielę 11 września (tego dnia startują amatorzy, ale także elita), a trasa tradycyjnie poprowadzi biegaczki i biegaczy wschodnim brzegiem najdłuższego jeziora w kraju. Wkrótce więcej szczegółów.

