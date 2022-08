Zaśpiewaj gospel z Mietkiem Szcześniakiem i Colinem Williamsem

Warsztaty Gospel nad Jeziorakiem to inicjatywa rozpoczęta przez Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem i zespół Iława Gospel Singers. Zaczynali od organizacji warsztatów zamkniętych, przez lokalne muzyczne wydarzenie, które obecnie powoli rozrasta się do rangi ogólnopolskiego. W roku 2021, gdy instruktorką warsztatów była wokalistka i aktorka Olga Szomańska, przyciągnęły one uczestników nie tylko z regionu, ale i z wielu bardziej oddalonych miast Polski. — Cieszymy się, że nasze wydarzenie zaczyna się wpisywać w jesienny kalendarz kulturalny, a także z tego, że z roku na rok zdobywamy stałych uczestników i przyciągamy nowych. Warsztaty Gospel nad Jeziorakiem otwarte są dla wszystkich, którzy chcą wspólnie pośpiewać, przeżyć przygodę z muzyką gospel, ćwiczyć pod okiem wspaniałych instruktorów, a na koniec zaśpiewać koncert na prawdziwej scenie, przed publicznością — mówią organizatorzy.

Tak było w ubiegłym roku



Co w tym roku?



W tym roku po raz pierwszy chórowi powarsztatowemu na koncercie finałowym będzie towarzyszyć nie jeden, a dwóch wspaniałych artystów: Colin Williams, energetyczny instruktor i dyrygent z Wielkiej Brytanii, który prowadził już II Warsztaty Gospel nad Jeziorakiem oraz Mietek Szcześniak, znany wokalista, autor tekstów i kompozytor, który mocno przyczynił się do popularyzacji muzyki gospel i soul śpiewanych po polsku. Wszystkim wokalistom będzie akompaniował zespół instrumentalny pod przewodnictwem pianisty, kompozytora i aranżera Michała Wróblewskiego.

IV Warsztaty Gospel nad Jeziorakiem będą trwały przez weekend (1-2 października 2022) , a koncert finałowy odbędzie się w Grand Hotelu Tiffi w Iławie 2. października o godzinie 19:00.

Po zeszłorocznych miniwarsztatach dla dzieci w tym roku organizatorzy postanowili wpisać cały blok Gospel Kids w harmonogram. Warsztaty dla dzieci do lat 14.poprzedzą warsztaty dla młodzieży i dorosłych i odbędą się 29. września. W repertuarze warsztatowym znajdą się utwory po polsku i po angielsku.

Zgłoszenia

Zgłoszeń na warsztaty można dokonywać u organizatora poprzez formularz rejestracyjny (link do formularza można uzyskać pod adresem mailowym ilawa.gospel@wp.pl), a bilety na koncert finałowy będą niebawem dostępne na platformie www.bilety24.pl. Informacje dotyczące warsztatów i koncertu będą również publikowane na Facebooku zespołu Iława Gospel Singers.

Ewa Siuda-Szymanowska, oprac. eka