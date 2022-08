Wracamy do tematu. Porywacze z NML staną przed sądem

O sprawie pisaliśmy w ubiegłym roku.



Policjanci z iławskiej jednostki pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie przeciwko mieszkańcowi powiatu. Iławscy policjanci zostali poinformowani o porwaniu pod koniec października 2021 roku. Pokrzywdzony oświadczył, że gdy szedł jedną z lubawskich ulic, podjechał do niego znajomy swoim samochodem i kazał mu wsiąść do auta, co mężczyzna uczynił.

W pojeździe tym znajdowały się inne osoby, które ,grożąc przedmiotem przypominającym broń, kazały mu oddać telefon i włożyć głowę między kolana. Jak oświadczył pokrzywdzony, po kilkudziesięciu minutach znaleźli się w lesie.

Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawcy przywiązali go do drzewa i zaczęli bić. Po pewnym czasie pokrzywdzony został przewieziony w bagażniku do garażu znajdującego się na terenie powiatu nowomiejskiego. W pomieszczeniu tym mężczyzna został ponownie pobity i strzelano do niego z wiatrówki. Okazało się wtedy, że był tam również drugi pokrzywdzony, który został do garażu przywieziony przez innego ze sprawców. Mieszkaniec powiatu nowomiejskiego także został pobity i sprawcy strzelali do niego z wiatrówki w brzuch i nogi. Następnie zawiesili go na łańcuchu przyczepionym do sufitu, dalej bijąc i rażąc prądem z paralizatora. Po chwili jednego z mężczyzn zapakowali do bagażnika i wywieźli do lasu, każąc mu już dalej sobie radzić samemu, a drugiego z pokrzywdzonych sprawcy wypuścili z garażu mówiąc, aby szybko uciekał.

Policjanci podczas prowadzonego postępowania zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu oraz ustalili grupę osób mającą związek z pozbawieniem wolności dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, a następnie zatrzymali siedmiu mieszkańców powiatu nowomiejskiego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów m.in. bezprawnego i ze szczególnym udręczeniem pozbawiania wolności, gróźb karalnych, posiadania narkotyków, a także uszkodzenia ciała a śledztwo zakończyć aktem oskarżenia.

Kodeks karny za samo przetrzymywanie, które łączył się ze szczególnym udręczeniem zakładnika przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

oprac. eka / KPP Iława