Poparzył w ognisku 90% powierzchni ciała. Do dramatycznej sytuacji doszło w gminie Susz

Ciężko poparzony w ognisku mężczyzna przebywa w szpitalu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Do dramatu doszło w gminie Susz.

W Karolewie, gmina Susz, czterdziestoletni mężczyzna wprost tarzał się po rozżarzonych ogniem polanach. Świadkowie wezwali służby. Po przyjeździe zastępów OSP na miejsce zdarzenia strażacy zastali poparzonego mężczyznę w ciężkim stanie. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Druhowie zabezpieczali także miejsce lądowania śmigłowca z Olsztyna.

Z informacji służb wynika, że mężczyzna poparzył sobie ok. 90 proc. powierzchni ciała. Przetransportowano go do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.