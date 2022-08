Edwarda Stachurę pamiętamy całkiem dobrze. Iławianie śpiewali utwory do słów Steda

Edward Stachura pierwszy raz przyjechał do miasta nad Jeziorakiem w kwietniu 1976 roku. Zakochał się w pejzażu ziemi iławskiej, jak to wiele lat temu wspominał jego przyjaciel Wiesław Niesiobędzki, przez wiele lat kierujący iławską biblioteką. Ostatni raz Edward Stachura był w Iławie w styczniu 1979 roku. Odbył wówczas kilka spotkań autorskich w klubie „Pojezierza” w Miejskim Domu Kultury. Odwiedził też po raz kolejny Siemiany. W tamtejszym Klubie Rolnika śpiewał swoje piosenki. Ta wieś w gminie Iława tak mu się spodobała, że gdy tylko usłyszał o zamiarze utworzenia tu filii iławskiej biblioteki, zapowiedział, że z tym miejscem zwiąże swoje życie. Niestety, kilka miesięcy później już nie żył - odebrał sobie życie.

Dodajmy, że biblioteka w Iławie od 1983 r. do 1995 r. nosiła imię Stachury.