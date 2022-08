Brał pożyczki na swoją dziewczynę, bo marzył o kupnie BMW

Iławscy policjanci zostali poinformowani o oszustwie. Okazało się, że sprawca, wykorzystując dane osobowe swojej dziewczyny, składał za pomocą witryn internetowych wnioski o pożyczki gotówkowe.

W ten sposób wprowadzał w błąd co do tożsamości faktycznej osoby składającej wniosek, a także co do zamiaru wywiązania się z zawieranej umowy w zakresie jej spłaty. Jak ustalili policjanci suma wszystkich pożyczek to 3000 złotych. Funkcjonariusze przeprowadzili postępowanie, przesłuchali świadków, a także zgromadzili materiał dowodowy. Pozwolił on na przedstawienie 23-latkowi pięciu zarzutów oszustwa. Jak się okazało, mężczyzna potrzebował pieniędzy na zakup bmw, dlatego brał pożyczki.