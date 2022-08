Wjechał do rowu i próbował uciekać zygzakiem, inny zostawił pasażerkę. Kolejni pijani kierowcy zatrzymani

Coraz częściej zdarza się, że po wypadku pijany kierowca wysiada na chwiejnych nogach z samochodu i próbuje uciekać. W powiecie iławskim w ostatnim czasie miały miejsce dwa takie przypadki. I to jednego dnia.

Policjanci we wtorek (16 sierpnia) kilka minut po godzinie 6:00 zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Zgłaszający oświadczył, że mężczyzna wjechał do rowu volkswagenem, po czym wysiadł z auta i chwiejnym krokiem oddalił się z miejsca zdarzenia. Dzięki czujności świadków policjanci zatrzymali 48–latka.

Funkcjonariusze zbadali jego stan trzeźwości. Okazało się, że mieszkaniec Tczewa prowadził samochód, mając 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu i osadzili go w celi.

>>> Natomiast w gminie Iława 21-latek kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do warunków ruchu, wykonując gwałtowne hamowanie, stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił go. Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało.

>>> Tymczasem w Starzykowie (gmina Iława) kierujący oplem uderzył w drzewo. Zgłaszający dodał, że kierowca oddalił się, pozostawiając zakleszczoną pasażerkę. Policjanci pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili uzyskane informacje.

Mieszkanka gminy Sztum helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do szpitala. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli szukać kierowcy i tak po kilkudziesięciu minutach zatrzymali go w pobliskiej miejscowości. Okazał się nim 32–latek. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu, najeżdżając na skarpę, a następnie uderzając w drzewo i wywracając pojazd.

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, co było przyczyną takiego zachowania mieszkańca gminy Iława. Badanie alkomatem wskazało ponad promil alkoholu w organizmie, a sprawdzenie w policyjnych systemach wskazało aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnej celi.

>>> Do nietypowego zdarzenie doszło w Lubawie. Zgłaszający oświadczył, że w bramę wjazdową wjechał renault. Dodał, że w aucie nie ma kierowcy. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że 33–latka kierująca samochodem postawiła go na parkingu na biegu jałowym i nie zaciągnęła hamulca ręcznego, w wyniku czego pojazd stoczył się i uszkodził bramę garażową.

>>> Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w Sampławie (gmina Lubawa). Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego kią. W trakcie czynności okazało się, że 47–latek kierował samochodem, mając 1,3 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu.

oprac. eka / KPP Iława