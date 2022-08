Trzecia i ostatnia w te wakacje szansa, by odwiedzić Wielką Żuławę wraz z przewodnikami

W najbliższą niedzielę 21 sierpnia mieszkańcy Iławy będą mieli kolejną okazję, by w towarzystwie radnych miejskich i miłośników naszego miasta, Michała Młotka i Dariusza Paczkowskiego, odwiedzić Wielką Żuławę. Będzie to już trzecia wyprawa na wyspę organizowana w te wakacje w ramach cyklu nowa „Historia jednej ulicy”.

— Poprzednie dwa spacery po wyspie, które odbyły się 26 czerwca i 24 lipca, cieszyły się rekordowym zainteresowaniem iławian. W czerwcowym spacerze udział wzięło 250 osób, w lipcu było ich 175. Dlatego podjęliśmy decyzję o organizacji kolejnego spaceru w sierpniu – informuje Dariusz Paczkowski.

— Osoby, którym nie udało się popłynąć z nami na wyspę w czerwcu i w lipcu, będą mogły to zrobić w najbliższą niedzielę — dodaje.

Najbliższy spacer po wyspie nie będzie jednak powtórką ostatnich dwóch spotkań. Wyprawa wzbogacona zostanie o nowe akcenty i opowieści. — Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by iławianie, którzy już raz byli z nami na Wielkiej Żuławie, popłynęli tam raz jeszcze — kontynuuje Paczkowski.

Uczestnicy niedzielnej wyprawy na wyspę usłyszą z pewnością opowieści o historii grodziska, o restauracji „Scholtenberg”, poznają też kulisy kręcenia filmu „Gniazdo”. Na pewno będzie mowa o średniowiecznym zamku, który — co już wiadomo — znajdował się na wyspie i o dawnych przeprawach mostowych. Nie zabraknie też legend związanych z wyspą.

Zaprezentowane zostaną także powojenne projekty zagospodarowania Wielkiej Żuławy. Jak zapowiadają organizatorzy, to jednak nie wszystko. Historii i opowieści będzie dużo więcej.

Wiadomo już, że letnie spacery po Wielkiej Żuławie wejdą na stałe do kalendarza wspólnych inicjatyw Michała Młotka i Dariusza Paczkowskiego. — Widzimy ogromne zainteresowanie spotkaniami na wyspie, dlatego chcemy im nadać bardziej zorganizowaną formę. Będziemy regularnie zapraszać iławian na spacery po Wielkiej Żuławie właśnie w okresie wakacyjnym. Chcemy, by większość iławian mogła zobaczyć i poznać to miejsce — informują organizatorzy.

Niedzielny (21.08.2022) spacer rozpocznie się o godzinie 15:00 na Wielkiej Żuławie. Uczestnicy wyprawy będą mogli przeprawić się we własnym zakresie na wyspę już od godziny 14:30.

Na przystani promowej przy ulicy Chodkiewicza (przy ośrodku Politechniki Gdańskiej), dzięki uprzejmości Ośrodka Wypoczynkowego Bosman, będzie na nich czekać prom. Łączny koszt przeprawy na wyspę i z powrotem wynosi 10 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania spaceru w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Informacje w tej sprawie publikowane będą na fan-page’u Internetowego Muzeum Iławy pod adresem facebook.com/ilawasprzedlat

