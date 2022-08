100 lat jazzu w piosenkach filmowych, gwiazdy na scenie. Drugi dzień Złotej Tarki [RELACJA]

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z drugiego dnia Old Jazz Meeting Złota Tarka Iława 2022.

Koncert główny sobotniego wieczoru podczas 51. Festiwalu Jazzu Tradycyjnego to uczczenie stu lat polskiego jazzu. Dlaczego akurat 100 lat - o tym mówił ze sceny Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Pierwsza część wieczoru to utwory z polskich filmów, bo one najlepiej ilustrują historię polskiego jazzu, jak powiedział dyrektor artystyczny Festiwalu, Grzech Piotrowski.

Wystąpili m.in.: Janusz Szrom, Ada Kiepura, Bernard Maseli, Tamara Behler.

Druga część koncertu galowego to: Ewa Bem, która w Iławie na Złotej Tarce bywa regularnie, Hanna Banaszak oraz Gunhild Carling, która na Tarkę przyjeżdżała zawsze, jeszcze jako dziewczynka, z rodziną. Tym razem nie było inaczej, lecz to ona zebrała rodzinny zespół.

Frekwencja w amfiteatrze im. Louisa Armstronga? Jak za starych dobrych czasów!