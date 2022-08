IŁAWA\\\ Policja podała szczegóły pożaru jachtu na Jezioraku [zdjęcia]

IŁAWA\\\ W środę chwilę po godz. 17 poinformowaliśmy na naszym portalu o pożarze, do którego doszło wówczas na jachcie na jeziorze Jeziorak. Na pokładzie przebywało osiem osób. Policja podała szczegóły jego zdarzenia.

— Policjanci z Iławy wyjaśniają okoliczności, w których doszło do pożaru jachtu. Z pierwszych ustaleń wynika, że ogień pojawił się na dolnym pokładzie, po czym żaglówka dopłynęła do najbliższego pomostu, a załoganci opuścili jacht — mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— Na szczęście nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Teraz biegły z zakresu pożarnictwa wypowie się na temat przyczyn tego pożaru — dodaje oficer prasowa KPP Iława.

Przypomnijmy: w środę (10 sierpnia), po godz. 16.00 policjanci zostali powiadomieni o pożarze na jachcie, który pływa na jeziorze Jeziorak.

— Zgłaszający dodał, że wszyscy załoganci są już na brzegu Półwyspu Indyjskiego i wszyscy opuścili pokład. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, gdzie trwała już akcja gaśnicza straży pożarnej. Po ugaszeniu pożaru, funkcjonariusze pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że kiedy sternik zauważył, iż na dolnym pokładzie pojawił się ogień, natychmiast o wszystkim poinformował załogantów — relacjonuje st. asp. Kwiatkowska.

— Następnie jednostka dopłynęła do najbliższego brzegu, po czym sternik kazał załogantom założyć kamizelki ratunkowe i opuścić jacht. Sternik wspólnie z uczestnikami rejsu oraz świadkami próbował ugasić ogień. Nie przynosiło to jednak zamierzonego skutku. W związku z tym żaglówka została wypchnięta na jezioro, aby zapobiec zapaleniu kolejnych jednostek, które były zacumowane do pomostu. Na miejscu policjanci prowadzili czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia, przesłuchiwali świadków, zabezpieczyli dokumentację fotograficzną. Teraz biegły z zakresu pożarnictwa wypowie się na temat przyczyn tego pożaru — dodaje rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława