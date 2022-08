Małpia ospa coraz bliżej. Pierwsze zakażenie w powiecie iławskim

Potwierdzone zostało zakażenie ospą małpią u 2 pacjentów z Warmii i Mazur. 3 kolejne osoby czekają pod obserwacją na wyniki. Pacjenci to głównie młodzi mężczyźni z Olsztyna oraz powiatów olsztyńskiego i iławskiego. Osoby z kontaktu z chorymi zostały poddane trzytygodniowej kwarantannie. W Polsce jest potwierdzonych około 200 przypadków zakażenia.

Ospa małpia to choroba odzwierzęca. Wywołuje ją wirus ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus. Do zakażeń dochodzi przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami przez ich krew lub płyny ustrojowe (głównie są to: wiewiórki, króliki, ale również zakażone myszy, szczury), albo w wyniku pogryzienia przez zakażone zwierzę.

Choroba przenosi się z człowieka na człowieka przez bliskie kontakty, w tym kontakty intymne. Do zakażeń dochodzi drogą kropelkową lub z krwią i wydzielinami w czasie bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, przez śluzówki.

Najczęstsze objawy ospy małpiej:

- wysoka gorączka 39-40 stopni,

- powiększenie węzłów chłonnych,

- złe samopoczucie, osłabienie,

- bóle głowy, pleców,

- zmiany skórne, wysypka.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), przebieg choroby może być różny – od łagodnego do ciężkiego.

Jak podaje Państwowy Zakład Higieny, ze względu na bliskie pokrewieństwo wirusów krowianki, ospy prawdziwej i ospy małpiej szczepionka przeciw ospie prawdziwej (opracowana na bazie wirusa krowianki) zapewnia krzyżową ochronę przed ospą małpią i ospą prawdziwą.